Rubén Daniele: la negociación con las autoridades municipales “está trabada”, pero reconoció que “hay diálogo telefónico"

De manera relajada pero utilizando términos durísimos, el titular del Suoem Rubén Daniele descalificó al gobernador Martín Llaryora y al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, al decir que se comportaron como “cobardes y como basuras durante la pandemia”. En ese sentido, detalló una serie de movimientos que perjudicaron al personal del municipio capitalino.

Daniele también opinó sobre la gestión actual de titular en el Palacio 6 de Julio: “Me ha decepcionado”.

Rubén Daniele redobla la apuesta: "tengo muchísima bronca, el ahorro (municipal de Passerini) está puesto solamente en los sueldos"

El sindicalista remarcó que la negociación con las autoridades municipales “está trabada”, pero reconoció que “hay diálogo telefónico y a veces es personal, pero no se mueven de la propuesta original, “que a esta hora no hace otra cosa que profundizar la caída de los salarios (de los agentes municipales), porque hasta hoy deben junio, julio, agosto, setiembre, octubre y lo que va de noviembre.

“Lo que da mucha bronca es que no tienen manera de explicar por qué cambian el modo de la discusión, veníamos trabajando con aumentos a cuenta repartidos de la forma más equitativa, pero modificaron todo y plata hay”, se quejó el sindicalista.

-Parece no estar satisfecho con la administración de Passerini

-Estoy muy decepcionado con la gestión de Passerini. Lo vengo diciendo desde los tiempos de Llaryora en la Intendencia, de la cual él era el número dos. Llaryora y Passerini le prometieron a la gente que iban a reducir la planta política en un 25 por ciento, eran en ese momento unos 500 agentes. Y cometieron una estafa electoral. Tendría que haber habido 375 y sin embargo ahora ahora hay 785.

Poner el ojo

“Si hubieran cumplido con la promesa electoral de reducir la planta política, hoy estaríamos ablando de otra cosa. El único sector al que le han puesto el ojo es el sector de empleados”, manifestó Daniele.

-¿Hubo alguna propuesta nueva?

-Para cambiar la estrategia propusieron un cambio muy importante y decidieron congelar los salarios el resto del año. Propusieron un 2 por ciento mensual para el último trimestre. Vaya a saber qué objetivo siguen.

-Los empleados municipales son los agentes que reciben mejores sueldos en comparación con el resto de la administración pública.

-El sueldo inicial de un empleado municipal es de 900 mil pesos de bolsillo. Recordamos que la canasta básica está encima de 1,3 millón de pesos

-Si los comparás con otros sectores…

-Sino cubrís la canasta básica, no la cubrís… y si hace cinco meses que no te ajustan el salario… hace cinco meses que no te lo ajustan hermano. Hoy estamos 18 puntos abajo y a eso lo reconoció el propio viceintendente Javier Pretto.

Por otro lado, Daniele trajo a colación la administración de Llaryora y recordó que tanto él como el viceintendente de ese momento, y Passerini se “se comportaron como cobardes y basuras durante la pandemia.

“Nos recortaron horarios, nos sacaron una hora, hicieron pagos en negro, Por eso tengo ganas de seguir en el sindicato. Para dar esa pelea.

-Al final, el ex intendente Ramón Mestre hizo menos daño…

-(risas)… Bueno, desde ese punto de vista, sí.