Rubén Daniele en el limbo: ni municipal ni jubilado

La situación de Rubén Daniele es un ‘híbrido’. No es formalmente un empleado municipal y tampoco está jubilado. En la actualidad hay dos expedientes en distintos ámbitos de la Justicia que podrían resolver el futuro laboral y sindical del extitular del Suoem.

En los primeros días de enero de 2019, el exintendente Ramón Mestre resolvió decretar el “estado jubilatorio” de Daniele.

En ese decreto se argumentaba que por cuestiones de edad y por no tener tutela sindical correspondía la jubilación.

Esa disposición, apelada en su momento por el gremio, tuvo dos instancias con fallos favorables a Daniele, pero la gestión anterior apeló al Tribunal Superior de Justicia que todavía no se expidió sobre esa acción de reinstalación pedida por los abogados del Suoem.

En tanto, en el Juzgado de Conciliación n.º 3, se encuentra el otro expediente por el cual también el entonces intendente Ramón Mestre firmó otro decreto despidiendo a Rubén Daniele y extinguiendo el vínculo laboral con el municipio.

En qué está. Daniele es miembro de la comisión paritaria del Suoem y, en ese rol, participó de la reunión la semana pasada en la Municipalidad con funcionarios de la gestión Llaryora, que abrió una negociación en el marco del conflicto con el gremio.

Quienes estuvieron en el encuentro aseguran que Daniele tuvo una participación moderada, aunque entienden que desde el Suoem se intentó dar un mensaje de fortaleza con la presencia del histórico dirigente.

“Aunque no lo veamos, el Gringo siempre está”, coincidieron tanto desde la Municipalidad como desde el sindicato.

También son coincidentes en afirmar que, desde ahora, Daniele tendrá una par ticipación más activa en las negociaciones con el municipio, y que esta primera aproximación no será la única.

Además de su rol como miembro de la comisión salarial, Daniele es, desde 2015, secretario de Derechos Humanos de la Confederación de Empleados Municipales a nivel nacional.

Estos dos cargos representan una discusión legal que no es menor en estos momentos, y se basa sobre si efectivamente estas funciones lo amparan bajo la tutela sindical.

Daniele espera los fallos judiciales para poder tener certezas de su futuro laboral y gremial.

El Suoem, liderado por Beatriz Biolatto, tenía previsto llamar a elecciones durante este año, pero la pandemia aplazó esos tiempos.

Por resolución del Ministerio de Trabajo, se suspendieron los procesos electorales para todas las asociaciones sindicales y, además, se prorrogaron los mandatos por seis meses. Por lo tanto, todavía no hay una fecha establecida, aunque los tiempos no solo dependerán de la situación sanitaria, sino también de que se despeje la situación judicial del líder sindical.

¿Candidato? El interrogante es saber si Rubén Daniele hará un nuevo intento por presentarse a las elecciones.

Para poder ser candidato Daniele no solo necesita de una definición judicial, sino también de un camino allanado desde lo político.

En ese contexto no se puede soslayar que desde diciembre del 2019 en la Municipalidad y en la Nación gobierna el peronismo.

De todos modos, quienes están cerca de Daniele aseguran que siempre desestimó cualquier posibilidad de negociar un beneficio propio.

“Que sea lo que tenga que ser”, dijo el dirigente.

Otros también recuerdan una frase que lanzó en su momento Daniele: “Mestre no me jubiló y nunca podrá hacerlo”.