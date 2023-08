Salud en jaque: La devaluación generó un tembladeral y corre riesgo el normal funcionamiento

A la situación de extrema complejidad que venía atravesando el sector privado de la salud, la devaluación del pasado lunes terminó de jaquear a las instituciones que ya ponen en duda la posibilidad de continuar operando con normalidad. Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), organización que nuclea instituciones que brindan servicio al 70 por ciento de la población del país, unos 30 millones de personas, graficó en diálogo con PERFIL CÓRDOBA la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el sector.

Si bien intentó no alarmar a la población respecto a la actualidad de las instituciones pri vadas, no ocultó su profunda preocupación por el presente de las mismas. “Hasta el lunes pasado veníamos en una situación de extrema complejidad generada por complicaciones de tipo cambiario. La devaluación del lunes terminó de profundizar todos los problemas”, aseguró.

“El estrangulamiento que vivimos por el tipo de cambio, la inflación desmedida y la falta de productos nos produce muchos problemas. Nosotros no somos formadores de precios y cuando se da una situación como la del lunes no podemos trasladar a nuestros pacientes los aumentos que nos llegan”, dijo Cherro.

Y agregó: “Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, es importante entender que el sector privado de la salud abarca mucho más que a las prepagas e incluye a un gran segmento de la población. Nosotros le prestamos servicios al Pami y a las obras sociales nacionales: siete de cada 10 argentinos se atienden en nuestras instituciones, son más de 30 millones de personas. A cualquiera le llega un producto con otro precio, se da vuelta y aumenta. Nosotros a eso no podemos hacerlo”.

Cherro también advirtió sobre las serias dificultades que atraviesa el sector en los últimos días para conseguir insumos. “Hemos tenido un aumento del orden del 50 o el 60 por ciento en insumos biomédicos, que son lo más elementales, como jeringas, gasas, guantes, agujas, suero y antibióticos. No estamos hablando de nada sofisticado. Es algo que usamos en el día a día. Ni que hablar de otro tipo de material quirúrgico, como prótesis o stents los cuales, en general, o son 100% importados o el material con el que se produce es importado. Se tiene que resolver de alguna manera este tema porque el sistema sanitario tiene que seguir adelante. Este es un problema que atañe a todo el sistema sanitario argentino, en el sector público pasa lo mismo”, señaló Cherro.

“Ya se usó el stock crítico”. Consultado respecto al funcionamiento de las clínicas y qué puede ocurrir en los próximos días, el presidente de Adecra explicó: “No quiero alarmar pero a la escasez de insumos se le suma la no entrega de productos que son esenciales e insustituibles. Nuestras instituciones se manejan con algo llamado ‘stock crítico’, el cual dura entre siete y 10 días. Cuando se llega allí se ‘gatilla´ una orden de compra para reponer los stocks. En ese lugar estamos y no recibimos la reposición de stock, por lo tanto en algunos casos se están suspendiendo o postergando las prestaciones programadas”.

Y añadió: “Estamos atendiendo la urgencia. Justamente ayer (por el viernes) tuvimos un caso de un bioquímico de un sanatorio que me llamó y me explicó que se hacen exclusivamente análisis para pacientes internados, pero no para los ambulatorios y eso sucede porque tenía reactivos para sólo dos días”.

El profesional afirmó además que “en el corto plazo no vamos a poder seguir operando como se venía haciendo. Salimos a hacer la denuncia y nos comunicamos con gente del Ministerio de Salud. Las autoridades nacionales están al tanto y nos prometieron una respuesta. Yo estoy hace 40 años en la actividad, he vivido la hiperinflación y la crisis de 2001, hubo situaciones de este tipo, pero esto es muy grave. En ese momento venían los pacientes con sus propios insumos para internarse. Tenían que ir a su obra social, conseguirla y venir a la clínica. Esperemos no llegar a ese punto”, expresó.

Especulación y aumentos en los ‘copagos’

Ante el grado de complejidad que vive el sector de la salud, Cherro no ignora que algunos proveedores pueden estar es - peculando con la situación y llamó a tener conciencia, ya que el presente es crítico. “Ante todo lo que estamos viviendo, entendemos que algunos proveedores pueden estar re - teniendo insumos esenciales y no los estén proveyendo, tal vez se trate de especulación o porque no tienen certezas con el precio. Algunos entregan con remito abierto. Pero pedimos responsabilidad. Nosotros no podemos especular porque tenemos al paciente internado”, indicó. Cherro también admitió que muchas clínicas pueden haber optado por aumentar los copagos, en algunos lugares también denominados coseguros.