La provincia de Buenos Aires contra ARCA: "Resulta que somos ‘los comunistas que pedimos seguridad jurídica’

“No hay nada a lo que adherir, lo único que anunciaron fue la creación un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo sin ley", aseguró contundente el titular de ARBA Cristian Girard al contestar las críticas que le hizo el titular de ARCA Juan Pazos a la provincia de Buenos Aires por no sumarse a la iniciativa de sacar los dólares de abajo del colchón por tener una "concepción soviética".

Cristian Girard de ARBA le apuntó al nuevo régimen fiscal: "Parece un manotazo de ahogado"

En ese punto Girard señaló: “Ellos son ‘los defensores de los argentinos de bien’ y resulta que nosotros somos ‘los comunistas que pedimos seguridad jurídica’, soviéticos, como sinónimo de comunistas”, dijo.

Según explicó en una entrevista en FM Cielo en las últimas horas, "Cuando planteamos eso, que el anuncio venía flojo de papeles, el Gobierno se enojó y redobló la apuesta, como viene siendo costumbre, con su narrativa habitual”, expuso el funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Juan Pazos, titular de ARCA.

“Si es así, están reescribiendo la historia. Nada más alejado de la realidad, le señalamos un error, se apuraron en el anuncio, no sé cuál es la urgencia que tienen”, insistió.

Asimismo, puso de relieve que “en ese apuro, o el ministro (de Economía, Luis Caputo) no tenía la información o el presidente Javier Milei, pensó que con su palabra alcanzaba. Pero no cambió el régimen penal tributario, o el código fiscal, o la normativa de prevención de lavado de activos”.

“Si alguien usa fondos sin declarar para comprar un bien, el Estado tiene cinco años para exigirle la deuda impositiva que se genera a partir de no haber declarado esos ingresos. Les guste o no, es así por ley”, enfatizó el titular de ARBA.

Anuncios económicos: “No hay ley que respalde este virtual blanqueo”

En igual tesitura, sostuvo que “no hubo ningún cambio en la ley, a nivel provincial o nacional. Entonces, ¿por qué debería haber un cambio en lo que hace ARBA?”.

El cruce entre la provincia y la nación por los dólares del colchón

En las últimas horas el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, había señalado las medidas del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” carecen de seguridad jurídica “y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

Y agregó: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente”.

Al respecto, el titular de la agencia de recaudación nacional Juan Pazos señaló que “esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención".

"Ellos son los que nos llevaron a este régimen de exceso de información y regulación, de sobredimensionamiento del Estado. En ARCA (ex AFIP) nombraron 6 mil personas y lo único que lograron es que suba la informalidad y que haya 10 bases monetarias fuera del colchón”, arremetió el funcionario.

lr