Anuncios económicos: “No hay ley que respalde este virtual blanqueo”

En medio de anuncios sin legislación, el director de ARBA, Christian Girard, aclaró que la Provincia de Buenos Aires no aplicará cambios tributarios hasta que exista una norma concreta.

Un anuncio sin sustento jurídico

“Es un anuncio que carece de sustento jurídico”, afirmó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), respecto al reciente anuncio del Gobierno Nacional sobre el uso de dólares no declarados.

Desde su punto de vista, “no hay cambio normativo, no hay ley que respalde este virtual blanqueo” y señaló que, mientras tanto, “el régimen penal tributario y la normativa de prevención de lavado siguen vigentes”. La medida, según explicó, genera un “vacío legal” y expone a los contribuyentes al riesgo de futuras inspecciones fiscales.

“No es una reparación, es marketing político”

Para Girard, el anuncio se presenta de forma engañosa: “Lo venden como una reparación del ahorro de los argentinos, pero no tiene nada que ver”. Según su análisis, el verdadero objetivo parece ser conducir a los monotributistas hacia el régimen general de Ganancias.

“Sin un régimen intermedio, ese tránsito es costoso y desincentiva la formalización”, agregó. El titular de ARBA coincidió con la necesidad de simplificar el sistema, pero criticó la narrativa oficial: “Es fácil instalarse como los defensores de la gente, pero en realidad están promoviendo la evasión”.

“Los que pagan impuestos no son tontos”

Sobre la visión del Gobierno Nacional de elogiar a quienes evadieron impuestos, Girard fue categórico: “Resulta que los tontos que pagan impuestos son la gran mayoría de los argentinos”.

Y fue más allá: “Violaron una promesa de campaña; Milei dijo que se cortaría un brazo antes de crear o subir un impuesto”, recordó, en alusión al retorno del Impuesto a las Ganancias. Desde ARBA, afirmó que el enfoque es completamente distinto: “Fortalecemos la cultura del cumplimiento con beneficios, simplificación y control progresivo”.

Evasión de grandes contribuyentes: el verdadero foco

“Recuperamos 850 mil millones de pesos de evasión y no fue de monotributistas”, enfatizó. En una clara respuesta a las críticas, Girard remarcó que el foco estuvo puesto en “grandes contribuyentes, desarrolladores inmobiliarios y empresas monopólicas”.

“Detectamos 16 millones de metros cuadrados construidos sin declarar”, explicó, en referencia a casos de evasión en barrios cerrados y zonas urbanas de alta valoración. Paralelamente, destacó que se simplificó la carga tributaria para más de un millón de monotributistas, eliminando declaraciones juradas y retenciones.

El rol del Estado como legitimador de los impuestos

Para el funcionario, el cumplimiento tributario también depende de la eficiencia estatal. “Un Estado que invierte en escuelas, hospitales y rutas legitima el cobro de impuestos”, sostuvo. En cambio, criticó el discurso libertario, al que calificó como “una política de marketing anarquista” que, finalmente, se contradice cuando debe enfrentar la deuda pública.

¿Puede ARBA investigar el origen de los fondos?

Ante la duda de si ARBA puede actuar ante compras con fondos no declarados, Girard fue claro: “Si no es contribuyente de Ingresos Brutos, la Provincia no puede exigir ningún pago”. Y agregó: “La fiscalización de monotributistas es competencia de AFIP, no de ARBA”.

Rechazó así las acusaciones de que ARBA saldría a “cazar” evasores por compras personales, como automóviles o inmuebles, remarcando que “es una mentira más para demonizar un blanco fácil como el gobernador Kicillof”.

Un discurso fácil, una realidad compleja

Para cerrar, Girard apuntó directamente al discurso del Gobierno Nacional: “Nosotros no vendemos humo, trabajamos silenciosamente para bajar la carga de las grandes mayorías”. Y reiteró que el verdadero problema está en el incumplimiento sistemático y en la estigmatización de quienes sí cumplen: “Lo que seguro está mal es que aquellos que cumplen son unos bobos a los que se están tomando el pelo”.