El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, tildó de “concepción soviética” la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de no adherir al plan del Gobierno nacional para la utilización de ahorros no declarados, conocidos como “dólares en el colchón”.

El funcionario destacó la reunión que mantuvo el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el equipo económico liderado por el titular de Hacienda, Luis Caputo, con 17 gobernadores para explicarles los detalles del plan, con la idea de que las provincias adhieran a la medida. Kicillof no estuvo presente en las conversaciones.

Según Pazo, “la reunión con los gobernadores fue muy positiva, enfocada en los aspectos técnicos en cuanto a cuáles eran las posibilidades de generar un sistema adhesión en el caso de que necesiten algún tipo de reforma tributaria local”.

“Los gobernadores que están cerca de su gente saben que los chacareros o la pyme local probablemente se puedan volcar a la producción, genere más empleo”, agregó Pazo en declaraciones a La Red.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, había señalado las medidas del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” carecen de seguridad jurídica “y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

Y agregó: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente”.

"Concepción soviética" y advertencia

Al respecto, Pazos señaló que “esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención". "Ellos son los que nos llevaron a este régimen de exceso de información y regulación, de sobredimensionamiento del Estado. En ARCA (ex AFIP) nombraron 6 mil personas y lo único que lograron es que suba la informalidad y que haya 10 bases monetarias fuera del colchón”, arremetió el funcionario.

El número uno de ARCA fue más allá sobre las provincias que no adhieran al plan del Gobierno: “Para proteger la información de los consumos personales y el incremento patrimonial de los ciudadanos en todas las jurisdicciones, a los que no adhieran a este régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas, así como de los consumos por encima de los umbrales, con lo cual no les vamos a pasar información. Eso le complicará la vida a Kicillof, no a la gente”.

LM / Gi