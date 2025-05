Tras la polémica que se desató en torno a Ricardo Darín con respecto al precio de la docena de empanadas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió involucrarse en la disputa y ponerle paños fríos, sosteniendo que el actor empleó un "ejemplo equivocado" para hacer referencia a la dispersión de precios en el país.

"Tomó un ejemplo equivocado para hablar de una situación que todos los argentinos conocemos y de la cual ningún gobierno hizo más que este sobre el tema", señaló el funcionario libertario en la noche de este martes 27 de mayo, en diálogo con A24. Así, evitó ir al choque directo contra el actor y buscó bajarle el tono a la polémica.

Francos también sostuvo que "Darín hizo una expresión que quedó un poco desubicada, fuera de lugar, porque Argentina viene de un proceso de empobrecimiento generalizado que llegó a tener más de la mitad de la población en la pobreza".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Este Gobierno lo que hizo fue sacar diez millones de personas de la pobreza y todos sabemos que falta mucho y que hay gente que la está pasando mal, pero dio un ejemplo desafortunado", insistió con respecto a las declaraciones del actor que derivaron en una dura respuesta por parte del ministro de Economía, Luis Caputo.

Ricardo Darín le respondió al Gobierno por el precio de las empanadas: "El ataque es más grave que los aumentos"

Bajando el tono de la pelea desatada, el jefe de Gabinete también indicó que a Darín "no se lo puede tildar de kirchnerista", considerando los cuestionamientos que ha realizado en otras oportunidades durante los pasados gobiernos peronistas.

"Es un excelente actor y una buena persona", remarcó Francos en medio del enfrentamiento entre Darín y el Gobierno y, en términos políticos, agregó: "no se lo puede tildar de kirchnerista porque nunca lo ha sido, todo lo contrario".

Luis Caputo sobre Darín y el precio de las empanadas: "Me dio vergüencita ajena"

Este domingo, el ministro Economía, Luis Caputo, apuntó contra Ricardo Darín después de que el actor cuestionara el precio de la docena de empanadas en Argentina, en relación a las medidas económicas lanzadas por el gobierno para "sacar los dólares de abajo del colchón".

El actor dijo en la mesa de Mirtha Legrand que no comprende las medidas económicas lanzadas cuando "una docena de empanadas vale $48.000". Ante esto, en el set de La Cornisa (LN+), Luis Caputo retrucó: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular".

Tras la polémica entre Luis Caputo y Ricardo Darín: cuánto cuestan las empanadas en Argentina

"Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", agregó el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con Luis Majul.

Para responder a las declaraciones del actor en La noche de Mirtha, Caputo agregó: "Todo bien si el puede comprar empanadas en lugares más exclusivos. Pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y les digas a Mirtha 'los autos salen US$200.000'".

"Quedate tranquilo Ricardo que la gente come empanadas ricas por $16.000. Yo me alegro de que él se pueda comer las empanadas más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no", completó el ministro.

AS/ff