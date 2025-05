Los movimientos de Francos generan desconcierto en Rosada

Guillermo Francos lleva casi un año como jefe de Gabinete y, desde entonces, enfrenta rumores de renuncia. Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Sebastián Amerio y Diego Santilli. Esos son algunos de los nombres que el propio funcionario llegó a escuchar cada vez que sonaba un reemplazante. Pero esta vez, en la Casa Rosada las dudas aparecieron sobre las propias intenciones de Francos: “¿Estará preparando todo para irse?”, se preguntaron en los principales despachos.

La sospecha llegó con la última declaración de Francos de este viernes. “Se está trabajando en su encuadre jurídico. Todavía no está listo”, dijo sobre el anuncio que no llegó y que tiene que ver con incentivar a los argentinos a usar los dólares del colchón. Esta frase resonó fuerte en la Casa Rosada: el jefe de Gabinete admitió que la medida no está lista, pero el vocero presidencial y candidato a la Legislatura porteña, Manuel Adorni, había dado otra versión sobre porqué no se realizó el anuncio que iba a ser capitalizado para la elección del domingo.

“No vamos a permitir que el kirchnerismo tenga la oportunidad de acusar de electoralista un paquete de medidas trascendentales para todos los ahorristas argentinos, el anuncio económico que tenía preparado el Gobierno Nacional para el día de hoy queda postergado”, explicó Adorni. “¿Por qué Francos al otro día sale a contradecir al candidato a pocas horas de la elección?” Fue la pregunta que abrió desconfianza sobre los movimientos del jefe de Gabinete.

“Hay una acumulación de desaciertos”, reconocen en Balcarce 50. El lunes pasado, el funcionario fue consultado en una entrevista en Radio Con Vos y dijo que no estaba de acuerdo “en lo personal” con los ataques verbales al Presidente y remarcó que pretende una sociedad “sin odio”, camino muy distinto al del uso del enemigo que hace La Libertad Avanza.

En las últimas horas también hizo ruido que admita algo que el Gobierno aún no había admitido: que Javier Milei suspendería el viaje a Roma para la asunción de León XIV por las elecciones porteñas. Si van más atrás, se encuentran con la declaración contraria a la del propio jefe de Estado cuando dijo que Santiago Caputo “es un asesor y no tiene firma”. Milei venía de admitir públicamente el poder real del hombre que integra el triángulo de hierro. A diferencia de las veces anteriores que le ponían nombres de reemplazantes, en la Casa Rosada empezaron a mirar con desconcierto al funcionario. ¿No estará preparando su salida?