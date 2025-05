El Gobierno trató de seducir a los gobernadores con su plan para sacar dólares del colchón

Con dos conclaves de 40 minutos, el Gobierno activó su plan de seducción a los gobernadores para que adhieran a su propuesta para incentivar los gastos en dólares de ahorristas. Un primer paso que para el oficialismo fue totalmente positivo y que consistió en una explicación técnica del plan.

Fuentes oficiales, según pudo reconstruir PERFIL, destacaron que en los dos encuentros virtuales en los que se repartieron los mandatarios fueron positivos, con señales de conformismo. Dos reuniones, una a las 15 y otra a las 16 horas, en las que pudieron conocer detalles del proyecto que la administración Javier Milei quiere convertir en ley. Aunque, en Casa Rosada indicaron que no hubo pedidos sobre el respaldo legislativo a la medida denominada Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que Caputo presentó el jueves pasado.

De izquierda a derecha: Juan Pazo, Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Las consultas fueron técnicas y respondidas por los representantes del oficialismo del área económica, el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. A su lado estuvieron Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y Lisandro Catalán, el vicejefe de Gabinete interior, Lisandro Catalán.

Las ausencias no sorprendieron a los representantes de La Libertad Avanza, que desde ayer motorizaron el cónclave. Ellos son Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Jorge Macri (CABA).

En el caso de Pullaro, cree que las disposiciones no ayudarán a combatir al narcotráfico en su provincia, una de sus principales preocupaciones. Mientras que en el caso del jefe de Gobierno porteño, en Balcarce 50 dijeron que tranquilamente se podría organizar un encuentro presencial para dar cuenta de los detalles del plan. Pero no ofrecieron mayores precisiones en momentos en los que la tensión entre el alcalde y la cúpula de LLA es cada vez más grande luego del domingo pasado, cuando Milei no saludó a Jorge Macri.

A través de videoconferencia, fueron parte del encuentro los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; el ministro de Economía de Córdoba, Guillermo Acosta; el ministro de Gobierno de Córdoba; Manuel Calvo; el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas; y el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad.

