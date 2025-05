Tras sus dichos sobre el aumento de los precios de las empanadas, Ricardo Darín habló sobre las repercusiones de sus declaraciones que generaron una dura respuesta desde el gobierno de Javier Milei. “En la medida en la que alguien dice algo que les pueda llegar a herir su susceptibilidad, enseguida salen a atacarte”, dijo.

El revuelo por el precio de una docena de empanadas comenzó durante su participación en el programa "La Noche de Mirtha Legrand" el pasado sábado, cuando el actor fue consultados sobre el contexto político-económico nacional y lanzó: “Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos”.

Este lunes 26 de mayo, en diálogo con Juan Pablo Varksy en LN+, Darín fue consultado sobre la discusión y aclaró que el precio de las empanadas no es una “metáfora”, pero es una referencia para remarcar que “los precios están elevadísimos”. “Eso es una realidad, lo vemos todos”, afirmó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Que los precios están elevadísimos es una realidad. No es discutible. Después que estemos todos dispuestos a aguantar, a esperar, a ver cómo siguen las cosas y demás, es otro tema. Tampoco te podés hacer el tonto y mirar para otro lado. Lo vemos todos a diario", agregó el actor de 68 años.

Tras la polémica entre Luis Caputo y Ricardo Darín: cuánto cuestan las empanadas en Argentina

Uno de los funcionarios que reaccionó a la frase de Darín fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo: “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

En ese contexto, Darín aclaró que su intención no fue hacer una crítica directa al Gobierno, pero se mostró en desacuerdo el revuelo que generó su comentario dentro del oficialismo libertario. “Evidentemente, hay algo que funciona como un pivot. En la medida en la que alguien dice algo que les pueda llegar a herir su susceptibilidad, enseguida salen a atacarte. Eso si es grave. El ataque es más grave que los aumentos de los precios”, observó.

El actor se mostró en contra de la conducta de los “trolls” y “fanáticos” que están “agazapados detrás de la computadora” y dijo: “Son odiadores seriales escondidos detrás de una computadora. Me sorprende la cantidad de gente que habla sin saber. La pregunta es qué estás haciendo detrás de una computadora las 24 horas.

“Las críticas con buena leche y educadas siempre son constructivas porque te pueden ayudar a modificar un rumbo o ajustar un objetivo. Yo no estoy en contra de eso. la gente puede opinar y decir lo que piensa. Eso es correcto y forma parte de vivir en democracia”, remarcó.

Hugo Alconada Mon fue amenazado luego de revelar que la SIDE investigará a periodistas y opositores

A su vez, el actor señaló que, si bien también fue crítico durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando preguntó “qué pasaba con el crecimiento exponencial de los funcionarios públicos”, los seguidores de La Libertad Avanza lo calificaron de “‘kuka’ o zurdo" en redes sociales. “Son calificativos que ellos consideran peyorativos y no se ajustan para nada a la realidad”.

Luego, tras ser consultado sí “echará leña al fuego” y dijo: “No me interesa. Mirá si yo voy a entrar en disputa con el Gobierno. ¿Qué tengo que ver yo? No hay que fogonear cosas que no ayudan a la unión de los argentinos. Hay que desacralizar estas cosas y tener un poco la tranquilidad de saber que vivimos en democracia y la libertad de expresión es muy importante".

TV/ff