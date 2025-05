El ministro Economía, Luis Caputo, apuntó este domingo 25 de mayo contra Ricardo Darín después de que el actor cuestionara el precio de la docena de empanadas en Argentina, en relación a las medidas económicas lanzadas por el gobierno para "sacar los dólares de abajo del colchón".

El actor dijo en la mesa de Mirtha Legrand que no comprende las medidas económicas lanzadas cuando "una docena de empanadas vale $48.000". Ante esto, en el set de La Cornisa (LN+), Luis Caputo retrucó: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular".

"Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio. Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes", agregó el titular del Palacio de Hacienda en diálogo con Luis Majul.

Para responder a las declaraciones del actor en La noche de Mirtha, Caputo agregó: "Todo bien si el puede comprar empanadas en lugares más exclusivos. Pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y les digas a Mirtha 'los autos salen US$200.000'".

"Quedate tranquilo Ricardo que la gente come empanadas ricas por $16.000. Yo me alegro de que él se pueda comer las empanadas más caras. Pero decir que las empanadas valen eso, no", completó el ministro.

El funcionario del gobierno de Javier Milei también le respondió a la expresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner, por sus declaraciones durante el Encuentro de la Cultura Popular realizado este domingo en el Polo Cultural Saldías.

"Muchos compañeros hablan del narcotráfico y de los 50 millones de pesos por mes. Muchachos, 50 millones de pesos por mes es joda. En serio, olvídense. No existe. Critiquemos por otras cosas, pero no hablemos pelotudeces", sostuvo CFK sobre la derogación de controles de ARCA y quienes dicen que busca favorecer la actividad de los narcotraficantes.

Régimen "dólares colchón": Luis Caputo dio más detalles sobre las operaciones permitidas

Ante las declaraciones de la exmandataria, Caputo añadió: "Tiene razón la expresidenta. Me causó gracia como la gente lo festeja. Si lo decimos nosotros, nos putean. Estuvo muy bien. Ya quedaban ridículos. Punto para la expresidenta. Es ridículo pensar que esto apunta a los narcos. Esto es para los pequeños, para los que guardaron algo. Estuvo muy bien".

El ministro de Economía también habló sobre la decisión de Milei de no saludar al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y sostuvo que "es la personalidad del Presidente" y "hay que tener convicción como él la tiene".

"La mayor certeza que podes tener es la convicción del Presidente y cómo nos movemos los ministros. Patricia (Bullrich) terminó con los piquetes, Federico (Sturzenegger) desregula. Eso se va a materializar en el voto", aseguró.

Desde su lugar, Caputo concluyó: "El Presidente es brutalmente honesto. Creo que eso la gente lo valora. A la gente le gusta. Es una persona normal que llegó a ser presidente, lo que genera enorme cercanía. Hay mucha gente que se cansó de los modales político. Es más natural lo que hace el Presidente. A algunos no les gustará. A mi me encanta".

