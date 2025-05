Luego del anuncio del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, dio detalles sobre cómo se implementará el régimen “refundacional” que busca acelerar el uso de los “dólares colchón” de la economía informal.

El funcionario consideró que el nuevo paquete de medidas es “más importante que la salida del cepo” porque la simplificación de trámites de información tributaria permite aumentar la recaudación. “Argentina regulaba para la excepción y asumía que los 50 millones de habitantes eran “terroristas y narcotraficantes ". Eso llevaba a la informalidad”, indicó este viernes en el canal de noticias A24.

El plan anunciado por el Gobierno este jueves fue oficializado en el Boletín Oficial esta mañana y apunta a desregular los trámites para la inversión y adquisición de bienes para que las divisas no declaradas de monotributistas, autónomos, pymes y trabajadores en relación de dependencia ingresen al mercado formal.

En este contexto, Caputo precisó que el sistema que entró en vigencia este viernes puede dividirse en dos partes: bienes registrables y consumo. “Por debajo de 50 millones por mes, cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas porque ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP) no recibe esa información y no te puede perseguir“, dijo.

Sobre el consumo, explicó que las operaciones para productos de la diaria, como el supermercado, los gastos no serán reportados a ARCA porque no implican aumento patrimonial. “No te va a pasar que vas al súper, gastás $100.000 y tenés que mostrar tu DNI o te dividen los tickets", expuso el titular de Economía.

El titular de ARCA, Juan Pazo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili en conferencia de prensa.



En cuanto a la compra de bienes registrables (como activos financieros, vehículos o propiedades), Caputo afirmó que las personas podrán utilizar sus ahorros no declarados, pero como los montos exceden los 50 millones de pesos, deberán adherirse al nuevo Régimen de Ganancias Simplificado. A través de ese sistema, que estará disponible desde el 1 de junio, “ARCA deja de fiscalizar el consumo y el incremento patrimonial”. Según indicó, esos bienes adquiridos deberán ser declarados en Bienes Personales.

A su vez, el responsable de la cartera de Hacienda dijo que quienes compren un inmueble podrán depositar los dólares en el banco o bien efectuar la compra en efectivo, que será bancarizada luego por el vendedor.

Al ser consultado sobre el pedido de justificación del origen de los fondos de entidades bancarias, el ministro explicó que la Unidad de Información Financiera (UIF) publicará una resolución en la que se apunta a que los bancos soliciten una Manifestación de Origen y Licitud de Fondos.

El funcionario también anunció que el Gobierno enviará un proyecto al Congreso para “proteger a la gente de un próximo gobierno que quiera venir a hacer maldades”. Según especificó, el proyecto “sube el umbral penal-tributario y reduce los años de prescripción”. “Si querés mayor seguridad, es obvio que tenés que votar a los que estamos promoviendo esto”, deslizó.

Ante los cuestionamientos por la posibilidad de que las medidas faciliten el lavado de activos e incumplan las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), Caputo aseguró: “Esto no relaja ningún control contra el terrorismo o el narcotráfico. Al contrario, si tenés recursos limitados, es mejor antes que investigar a 50 millones de argentinos, que te concentres en los terroristas, los narcotraficantes. Hasta hoy investigaban a todos”.

“La corrupción, el terrorismo y el narcotráfico van a seguir siendo investigados por la UIF”, insistió, y dijo que no habrá cambios en la creación de los Reportes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo (ROS/RFT).

