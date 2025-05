Dólares en el colchón: cómo se podrán gastar los ahorros sin control de ARCA

El equipo económico del presidente Javier Milei, encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, cuyo objetivo es que se puedan utilizar ahorros, incluso no declarados sin tener que demostrar su origen.

Para ello, se dispuso la eliminación de registros de información, así como la elevación de los montos mínimos que controlará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre gastos y transacciones financieras.

La implementación de las medidas tiene dos etapas. En la primera, el presidente firmará en las próximas horas un decreto que será publicado en el Boletín Oficial, mientras que la segunda “consiste en un Proyecto de Ley para blindar a los ahorristas argentinos frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada cuatro años a elecciones”, informaron desde el Ministerio de Economía.

Nuevo régimen simplificado de Ganancias: qué cambia y cuándo estará disponible

Según el economista Damián Di Pace, director de Focus Market, “el dólar se adopta más rápido como reserva de valor porque es una acción individual, preventiva y silenciosa. La primera medida es que ingresen al sistema. Usarlo como medio de cambio requiere confianza colectiva, infraestructura, legalidad y adaptación social. Esto irá por ley para blindar la primera medida”.

Desde el 1 de junio próximo, dejarán de informarse a ARCA:

Compras en negocios y servicios profesionales

Operaciones con escribanos

Compra y venta de autos usados

⁠Pagos de expensas

⁠Venta de inmuebles

⁠Consumos altos de servicios (luz, gas, agua, teléfono)

Menos controles de ARCA

“Ahora se pueden usar y mover dólares ahorrados con más libertad, sin trabas ni explicaciones. Una medida pensada para que vuelvan a circular en la economía formal”, indicó Leo Anzalone, director del CEPEC.

Desde ARCA comentaron a PERFIL que para cualquier transacción, si el dinero está por debajo del umbral por el cual los bancos ahora deben informar, no va a tener problema, aunque también se plantea un tema con la Unidad de Información Financiera (UIF).

El tributarista Sebastián Domínguez que “antes, si una persona humana recibía acreditaciones o transferencias bancarias superiores al millón de pesos por mes, eso se informaba; ahora, ese umbral se elevó a 50 millones”.

En el caso de los plazos fijos, solo se informarán cuando superen los 100 millones de pesos. “Esto implica que si alguien hace un plazo fijo por 50 millones, ese dato queda en el banco, pero AFIP no lo recibe automáticamente. Antes sí lo hacía”, puntualizó en declaraciones a Canal E.

Según el tributarista, “que AFIP no reciba la información automáticamente no significa que no pueda obtenerla. Puede hacerlo mediante fiscalización, pero le llevará más tiempo y esfuerzo”.

El tributarista aclaró que el nuevo régimen no se trata de un blanqueo: “Si alguien usa dinero no declarado y AFIP lo detecta, puede haber ajustes e incluso denuncias penales si la evasión supera los 1,5 millón por año”.

Consultado sobre la posibilidad de reclamos por parte de AFIP hacia quienes no pagaron impuestos en años anteriores, Domínguez respondió que el organismo “todavía tiene facultades para hacerlo, pero será más difícil”.

“Se espera que se reduzca el plazo de prescripción, que actualmente es de cinco años. Si se acorta a dos, AFIP tendrá menos tiempo para fiscalizar y mayor dificultad para reunir pruebas”, agregó.

En cuanto al alcance de estos cambios, Domínguez estimó: “El 90% de la población quedará fuera de estos nuevos umbrales. ¿Quién llega a transferencias mensuales de 50 millones? Solo un porcentaje muy pequeño”.

LM