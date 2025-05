Milei defendió como "libertad de expresión" el video fake contra Mauricio Macri: "No hay que perseguir"

Tras el intercambio de declaraciones con Mauricio Macri, Javier Milei rompió el silencio y habló sobre la relación con el exmandatario. Aclaró que el vínculo "no está roto", aunque reveló que no hubo un llamado tras las elecciones en CABA. Con ironía, lanzó: "Saluda el que pierde, no el que gana", en alusión al contacto habitual entre candidatos después de los comicios.

Además, el Presidente salió a respaldar el video fake sobre Macri que circuló en cuentas vinculadas al oficialismo libertario. Justificó su difusión como un ejercicio legítimo de libertad de expresión.

En entrevista con LN+, le consultaron por las imágenes que mostraban falsamente a Macri bajando la candidatura de Silvia Lospennato durante la veda electoral previa a los comicios porteños. "La libertad de expresión está por encima, es una locura el planteo de perseguir a los que están en las redes sociales. Yo entiendo que un ñoño republicano, como es un ñoño republicano, (diga) 'hay que agarrar y que todos estén declarados'. ¿Sabés la cantidad de autores que han escrito obras con pseudónimos porque, si no, los mataban?", respondió Milei, en referencia a las críticas que recibió Lospennato por su proyecto de regulación en redes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Investigan las cuentas libertarias que difundieron el video falso de Macri con IA: quiénes están en la mira

"Eso es cercenar la libertad de expresión. Usted, por tres tipos que hacen tonterías, va a regular a todos... Es lo mismo que la ley penal cambiaria: ¿porque hay tres o cuatro gatos locos que son narcos vas a perjudicar a más de 46 millones de seres humanos? Es una locura total", agregó.

Frente a los contenidos falsos, sugirió una respuesta simple: "Si un pibe quiere hacer eso, bueno... uno va y dice esto es falso y lo muestra".

Una cuenta libertaria difundió un video creado con IA de Macri promoviendo "votar por Adorni"

Milei también apuntó contra periodistas a quienes acusó de ser los principales responsables de las fake news, sobre todo cuando cuentan con financiamiento del Estado. "La primera generación de las fake news son los propios periodistas. Usted agarra un diario y el 85% de lo que dice es mentira; pero es mucho más grave eso de los periodistas con las fake news cuando está financiado por la pauta oficial, porque entonces no hay libertad de expresión", dijo el mandatario.

También se desligó de la difusión del video, y aseguró que en ese momento estaba abocado a la situación de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. "No se si lo retuiteó alguien. Por ejemplo, yo no lo retuitié eso. Yo lo vi, me pareció demasiado burdo, el tuit hacía, digo, dejaba en claro que era una broma, pero entiendo que la gente pueda ser sensible a esas cosas y yo no me engancho", explicó.

NG/fl