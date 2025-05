Sebastián Domínguez sobre la reforma del Gobierno: “Los cambios favorecen al contribuyente, no al fisco”

El tributarista Sebastián Domínguez analizó en Canal E los principales cambios que traerán los nuevos regímenes de información y cómo afectarán tanto a los contribuyentes como al control que ejerce la AFIP. Domínguez sostuvo que “los umbrales se elevaron de forma considerable, lo que implica que AFIP recibirá mucha menos información que antes”.

Cambios clave en los regímenes de información

El especialista explicó que, por ejemplo, “antes, si una persona humana recibía acreditaciones o transferencias bancarias superiores al millón de pesos por mes, eso se informaba; ahora, ese umbral se elevó a 50 millones”. Lo mismo sucede con las billeteras virtuales, que pasaron de tener un umbral de 2 millones a 50 millones. En el caso de los plazos fijos, solo se informarán cuando superen los 100 millones de pesos.

“Esto implica que si alguien hace un plazo fijo por 50 millones, ese dato queda en el banco, pero AFIP no lo recibe automáticamente. Antes sí lo hacía”, puntualizó.

Eliminación de regímenes y simplificación impositiva

Domínguez también destacó que se eliminaron regímenes de información como el de la compra-venta de autos usados o los montos de expensas. “AFIP antes cruzaba automáticamente esa información con las declaraciones juradas. Ahora no podrá hacerlo a menos que inicie un proceso de fiscalización”, explicó.

A partir del período fiscal 2025, se simplificará la declaración jurada del impuesto a las ganancias: “Los autónomos ya no tendrán que declarar su patrimonio ni el monto consumido. Esto vuelve más difícil para el fisco detectar inconsistencias patrimoniales”.

Implicancias para los contribuyentes

Frente a estos cambios, Domínguez advirtió: “Que AFIP no reciba la información automáticamente no significa que no pueda obtenerla. Puede hacerlo mediante fiscalización, pero le llevará más tiempo y esfuerzo”.

Además, el experto sostuvo que no hay una liberación de impuestos ni un blanqueo: “Si alguien usa dinero no declarado y AFIP lo detecta, puede haber ajustes e incluso denuncias penales si la evasión supera los 1,5 millones por año”.

Según lo anunciado por el Gobierno, se enviarían proyectos para modificar el procedimiento tributario y elevar los montos punibles del régimen penal, pero aún no se han concretado.

La nueva frontera de control

Consultado sobre la posibilidad de reclamos por parte de AFIP hacia quienes no pagaron impuestos en años anteriores, Domínguez respondió que el organismo “todavía tiene facultades para hacerlo, pero será más difícil”.

“Se espera que se reduzca el plazo de prescripción, que actualmente es de cinco años. Si se acorta a dos, AFIP tendrá menos tiempo para fiscalizar y mayor dificultad para reunir pruebas”, agregó.

En cuanto al alcance de estos cambios, Domínguez estimó: “El 90% de la población quedará fuera de estos nuevos umbrales. ¿Quién llega a transferencias mensuales de 50 millones? Solo un porcentaje muy pequeño”.

Finalmente, explicó que los nuevos mínimos para informar retiros en efectivo serán de 10 millones de pesos. “Antes no había mínimo: si alguien retiraba mil pesos, ya se informaba. Esto ahora cambia, y muchas operaciones cotidianas de la clase media quedarán fuera del radar”.