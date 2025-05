El ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de ARCA, Juan Paso, y Santiago Bausilli, presidente del BCRA fueron los encargados de explicar las medidas concretas para llevar adelante el primer paso del "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos", tal como lo definió el gobierno al nuevo sistema que busca propiciar este "cambio de régimen que apunta a devolverle la libertad de sus ahorros a la gente", según el titular de Hacienda.

Antes de comenzar a explicar las medidas en si mismas que se publicarán en las próximas horas en un DNU, el titular de Hacienda hizo un recorrido por el derrotero de decisiones que llevaron a este excesivo control sobre lo que gastan los argentinos y la definición de controles permanentes. "El origen de la situación actual es fiscal", aseguró Caputo al referirse a qué fue lo que ocasionó la situación actual de fuertes controles, lo que llevó a cada vez más gente a la informalidad.. "El exceso de la duplicación del gasto publico se financió con impuestos y mucha gente se fue al sector informal. La reacción de los gobiernos fue perseguir cada vez más a la gente y hacer la vida imposible en este sentido".

"Hoy es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada", señaló Caputo y reafirmó que: "está ordenada por decisión política, presidencial".

"Aseguró que la situación actual se llegó respetando los contratos, sin default y sin violar la propiedad privada", refrendó.

Remonetización y dolarización endógena

"La sociedad demanda más moneda. Pasamos de un esquema en que los pesos sobraban a un esquema en que los pesos faltan. Es decir que el nivel de pesos emitidos es muy bajo. Esto es importante porque al tener una economía sana, esa economía demanda más dinero y empieza a haber más crédito", aseguró. El crédito ha crecido al 50% en términos reales, afirmó el ministro. Y agregó que algunos bancos ya no tienen pesos. Para que la economía siga creciendo a este nivel del 6% necesitamos que la economía se remonetice. Como estamos en competencia de monedas, nos da lo mismo que esa remonetización se de en pesos o en dólares", señaló.

Palabras más, palabras menos, Caputo señaló que ante la ausencia de pesos disponibles hoy desde que se limitó la emisión, lo normal sería que este proceso se produzca en dólares porque hay más divisas bajo el colchón.

"Este régimen no es para el que logró escapar. Para los que pagamos impuestos lo que queremos es pagar cada vez menos. Este es un cambio hacia la formalidad, pero por la positiva. Esto va a ayudar a que haya más formalidad y crecimiento, permitirá recaudar más por las dos vias".

Finalmente Caputo aseguró que este "Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos" Mas formalidad, menos impuestos, creación de empleo y acceso a mejores productos y a mejores precios"

Una a una las medidas para flexibilizar el uso de dólares bajo el colchón

Juan Paso, titular de ARCA fue el encargado de explicar todos los reportes y regímenes informativos que quedan derogados, y antes de comenzar a explicarlo aseguró: "estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad", dijo.

En ese contexto señaló que "desde ARCA venimos a tomar tres decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos".

"En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos", afirmó.

El primero y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales . Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada.

. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la EX-AFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA.

El régimen informativo de compra-venta de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA.

El régimen informativo de pago de expensas, a partir de la fecha, también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos.

El código de oferta de transferencia inmueble, a partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad.

El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos.

Además, "para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo a las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario", aseguró Paso y agregó que, por otro lado, "también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los fondos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más de la operación".

A partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era un millón de pesos ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios salven entre 700 mil pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de un millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de dos millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en alix, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas.

Las compras de consumidor final, antes eran de 250 mil pesos en efectivo y con 400 mil pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. A partir de ahora hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional.

En último lugar, pero no por ello menos importante, Paso aseguró "venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias que tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos".

Regimen simplificado de Ganancias: que info se va a pedir ahora

"No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con ARCA. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del primero de junio los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de ARCA, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados", aseguró el titular de ARCA.

Y en ese punto quiso dejar en claro que "ARCA va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial".

¿En qué cambia el nuevo régimen simplificado de Ganancias con el régimen actual?

"Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final", explicó Paso y agregó que "A partir de ahora y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar".

"El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimo los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido", agegó Paso. "El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización. Para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos", sentenció el titular del ente recaudador.

Los argumentos del gurú del blue para sumarse a la medida e invertir pronto los dólares del colchón

Minutos antes de la presentación de las medidas, el especialista en mercados Salvador Di Stéfano señaló en diálogo con Marcelo Bonelli que la medida contribuirá a dinamizar la economía y también a mejorar el nivel de reservas. Al mismo tiempo, señaló que la mayor oferta de dólares en el sistema llevará aún más a la baja al tipo de cambio, situándolo en la banda inferior de la flotación, con lo cual recomendó a los ahorristas "desprenderse rápido de los dólares".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales un ahorrista se vería tentado de sumarse a esta iniciativa oficial, Di Stéfano fue concluyente: "En primera medida porque hoy tenerlos en una caja de seguridad lo único que le generan es un costo, mientras que con esta medida lo puede invertir en un departamento, por ejemplo, y cobrar una renta. En segunda medida, porque no se ve para adelante una devaluación", proyectó.

Y dio el detalle de la situación de la macro actual que no permite preveer una devaluación: "Desde enero del 2024 que yo estoy diciendo que el dólar va a bajar y viene bajando. ¿Por qué? Porque el gobierno está cumpliendo con el superar el fiscal, porque no ha violado ningún derecho de propiedad, se apagó siempre la deuda, la inflación está en franco descenso, no emite. De hecho, el Banco Central República Argentina está saneado y el Fondo Monetario Internacional le pone un montón de plata. Además, el secretario del Tesoro norteamericano ofreció ayuda en caso de necesitarla. Y la pregunta es, ¿por qué va a haber una devaluación? ¿Por qué pensar que el pasado retorna? Si hoy estamos con un gobierno que nunca lo vimos en la Argentina un gobierno de este tipo", aseguró.