Dólares en el colchón: Es inminente el anuncio oficial con las medidas para remonetizar la economía

Este jueves el gobierno anunciaría la medida que busca poner en circulación los dólares que los argentinos tienen guardados "bajo el colchón" y cuya cifra varía entre 200 mil y 300 mil millones, de acuerdo a la fuente que se consulte. Luis Caputo y su equipo económico ya tenían definido el anuncio la semana anterior, sin embargo, el gobierno nacional definió suspenderlo momentáneamente para que la medida no fuera tildada de "electoralista". Una semana después, estarían dadas las condiciones para que este 22 de mayo se anunciada por el titular de Hacienda, en conferencia de prensa con el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Luis Caputo adelantó que se podrán usar "dólares del colchón" para comprar autos 0km en cuotas

En varias oportunidades Caputo expresó que, si logra convencer a los ahorristas de usar parte de ese ahorro no declarado por los argentinos para comprar autos, departamentos, electrodomésticos y otros bienes, así como también pagar viajes al exterior, la actividad económica podría dinamizarse a un ritmo más acelerado. Esto se trataría de un blanqueo que no será blanqueo como tal.

De hecho, durante una charla con Facundo Gómez Minujín en el AmCHam Summit 2025, Caputo consideró que las medidas que se presentarían hoy "no tienen nada que ver con un blanqueo" sino con un proceso "mucho más profundo" que implica el "inicio de un nuevo régimen".

"En Argentina, el nivel de informalidad es tan alto por el nivel de impuestos que cobramos en el Estado y el exceso de regulaciones. Es un país que se ha acostumbrado a regular para la excepción. Asume que el 99,99% de la gente es delincuente y vuelve loco a todo el mundo. Hace que la gente le escape a la formalidad. No es solo por un tema impositivo", expresó.

Y detalló: "No puede ser que todos quieran regular todo en Argentina y pedirnos todo. Son los bandos, las escribanías, las inmobiliarias, el registro automotor, los consorcios. Todos te piden todo y la gente se cansa de eso. Hay un montón de regulaciones públicas que podemos destrabar para hacerle la vida más sencilla a los argentinos y nada tiene que ver eso con las normas GAFI ni con la UIF. Es simplificarle la vida a los argentinos. Algunas cosas van a ir por regulación y otras requerirán la aprobación de una ley".

Cuáles son las medidas que se anunciarían para sacar los dólares bajo el colchón

Según versiones que circularon en las últimas horas, el equipo económico lanzaría resoluciones de ARCA, el Banco Central y la UIF que buscarían atenuar los pedidos de información sobre la adquisición de dólares. Y se presentará un proyecto de ley para flexibilizar la Ley penal cambiaria y la Ley de Procedimiento Tributario.

Se anunciaría, además, una simplificación en el impuesto a las Ganancias que haga más simple la presentación de declaraciones juradas por parte de empleados en relación de dependencia.

Se elevarían los montos mínimos para depositar dólares sin justificar el origen por encima de los US$ 100.000.

De esta manera, el banco no debería hacer un reporte de operaciones sospechosas, y ARCA no iniciaria una investigación penal tributaria, siempre que no se supere el nuevo monto.

Además, se flexibilizarían los informes que deben presentar registros automotores, contadores, escribanos y otros, que los montos exigidos deban superar por mucho a los actuales.

El Gobierno también eliminaría el cruzamiento informático de transacciones importantes (CITI).

Javier Milei consideró "héroes" a los ahorristas que no permitieron que la "casta política" se lleve sus ahorros

El presidente Javier Milei ya aclaró que quienes blanqueen sus dólares no deberán rendir cuentas sobre el origen de los mismos y se busca garantizar que, a futuro, tampoco puedan ser perseguidos por ARCA en caso de un cambio de signo político.

Este tema es el que más preocupa a quienes tienen ahorrado dólares, que cuestionan los constantes cambios de políticas en la Argentina.

Ante ese escenario, Milei ya decidió terminar con los controles antilavado que realizan bancos y otras entidades como supermercados, mediante reportes de operaciones sospechosas (ROS).

El presidente dijo que esos informes son un “horror”.

La meta del gobierno es traer capitales para expandir la oferta de divisas, lo que llama “dolarización endógena”.

En la Argentina, con un historial de cambios fiscales erráticos y la expropiación de dinero que representó el corralito en el 2001 y 2002, convencieron a los ahorristas de atesorar más de US$250.000 millones en “colchones”, cajas de seguridad y en el extranjero.

Para acercarse a esos ahorristas, Milei los llamó “héroes”, por haber impedido que la casta política de lleve sus ahorros.

