El mercado mira cada vez más de cerca la acumulación de reservas del BCRA

Las variables que comienzan a resonar cada vez más entre analistas y el mercado son el riesgo país y la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), que si uno observa la evolución de los últimos meses hay una correlación entre ambas. El próximo 13 de junio, el equipo económico deberá afrontar la primera revisión del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y deberá sumar para entonces alrededor de USD 5.000 millones a las arcas de la autoridad monetaria.

“¿Qué le falta a la macro? la graduación de este programa va ser cuando el riesgo país converge a valores que permita ir a mercados de capitales”, lanzó Daniel Artana, economista jefe de FIEL, en el 42° Congreso anual de IAEF que se llevó a cabo este martes. Luego, Artana apuntó por la evolución de reservas neta del BCRA. “Lo que vemos en el corto plazo no va ser vía dólares en el mercado, van a tratar de reemplazar eso con alguna deuda”, señaló. “En cinco años deberían mejorar 80 mil millones de dólares, según el acuerdo con el Fondo”, añadió.

Luego, Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA), quien moderaba el panel donde expuso Artana, lo interpeló: “¿por tan importante las reservas, cuando tenes flotación y tener superávit?”.

A lo que el economista de FIEL, respondió: “Primero, porque está en el programa. Después, en la práctica es difícil ver países emergentes que flotan limpio, por lo menos en la región, tienen una flotación sucia por si hay saltos en el tipo de cambio para la bajar la volatilidad, las reservas son para bajar la volatilidad de un shock o contracción de las exportaciones. En Perú, que es una economía muy dolarizada, tiene una parva de reservas internacionales porque tratan de evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. No es ir en contra de la corriente”, dijo. “Es como tener en el cajoncito algo guardado. La tenés guardada porque no sabés si mañana tenés que atender alguna otra emergencia”, agregó.

Daniel Artana

La necesidad del oficialismo para el próximo 13 de junio, día de la revisión con el FMI, de acuerdo a cálculos del Banco Provincia, es de unos USD 200 millones diarios. Entre enero 2003 y abril 2025, ese monto solo se superó en un mes: septiembre de 2022, cuando tuvo lugar el primer dólar soja. Algunos analistas estiman que el Gobierno incluso podría pedir un waiver.

Para julio, el equipo económico deberá afrontar vencimientos por USD 4.457 millones de deuda soberana (Bonares y Globales), entre capital e intereses. El Gobierno ya cuenta con un seguro de USD 2 mil millones proveniente de bancos internacionales, los casi USD 2.500 millones restantes saldrían de las reservas en caso de no conseguir otra fuente de financiamiento. Este pago representa alrededor del 50% de los compromisos de deuda en moneda extranjera del resto del año.

“Las reservas líquidas se seguirán reforzando durante 2025 con desembolsos de fondos de organismos multilaterales. A su vez, la confianza que ha generado la implementación de la Fase 3 y los más de 350 puntos básicos que ha caído el riesgo país desde su anuncio nos permite en el corto plazo concretar la ampliación de nuevas facilidades de REPO del BCRA con participación de un conjunto más amplio de bancos privados internacionales”, dijo al respecto Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, este martes en el evento de IAEF. En concreto, se refirió a la posibilidad de USD 2.000 millones a través de ese mecanismo, algo que ya había ocurrido a finales del año pasado cuando el Central cerró un REPO por US$ 1.000 millones con los siguiente bancos internacionales: Santander, ICBC, JP Morgan, BBVA y Citi.

Vladimir Werning

Pero el staff report del Fondo reza lo siguiente: “Las metas de reservas netas para el año calendario 2025 se ajustarán al alza según el monto del endeudamiento externo bruto del Gobierno Federal y del BCRA con acreedores privados en moneda extranjera desde la fecha de inicio del programa hasta fines de 2025. El valor del ajuste al alza tendría un límite acumulado de USD 1.500 millones”, concluye. La interpretación que hacen algunos analistas y el mercado que es de un REPO de USD 2.000 millones, se podrían contabilizar USD 500 millones. Este martes el Gobierno recibió un préstamo por US$ 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para engrosar las arcas.

Hacia adelante, en relación al calendario de deuda, el director de la consultora CP, Pablo Moldovan, señaló el desafío de enfrentar los pagos, en un contexto donde el Gobierno admitió que no regresará a los mercados este año. “Tiene vencimientos por más de US$ 16 mil millones en los próximos nueve meses. Aun si el FMI desembolsa según lo pactado, en ene-26 nos habremos gastado el equivalente al financiamiento que nos dieron”, apuntó.

“El problema del stock de reservas no es relevante solo para el acuerdo con el FMI. En 2026 vencen más de USD 25 mil millones de deuda en moneda extranjera, y el Estado nacional deberá volver a los mercados de crédito para refinanciar una parte. Hay una relación estrecha entre el ratio Reservas/PIB y el riesgo país”, remarcó el informe del Banco Provincia.

“Después de la elección el foco debería ser tratar de cumplir la acumulación de reservas”, alertó Artana. Por su parte, Mariana Camino, presidenta y CEO de Abeceb, agregó que “la meta de reservas es clave para la confianza, hay que acumular para eso”.

GM / Gi