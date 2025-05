El Gobierno recibió un préstamo del BID por US$ 500 millones para reforzar las reservas

En el marco de la Fase 3 del programa económico, el gobierno de Javier Milei recibió un préstamo por US$ 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuyo objetivo principal es engrosar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Desde la autoridad monetaria informaron que, efectivamente, las tenencias en activos extranjeros experimentaron un salto diario de US$ 550 millones y cerraron este martes 13 de mayo en US$ 38.650 millones, la mayor cifra desde comienzos de mes.

Un préstamo del BID reforzó las reservas del BCRA

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, comunicó que el desembolso del BID corresponde al Financiamiento Especial para el Desarrollo que será destinado "a políticas que promuevan la acumulación de reservas e impulsar condiciones más favorables para un crecimiento liderado por el sector privado".

Este giro de dólares forma parte del menú acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El organismo encabezado por Kristalina Georgieva desembolsó US$ 12.000 millones a mediados de abril mientras que la entidad global sumó otros US$ 1.500 millones.

Si se contabilizan las líneas de crédito de los tres prestamistas internacionales, la administración libertaria recibió un total de US$ 14.000 millones que permitió engrosar la posición del BCRA antes de la flexibilización del cepo cambiario. Al mismo tiempo, el Fondo transferirá US$ 3.000 millones más entre junio y diciembre de 2025 y el número ascenderá a US$ 17.000 millones.

De esta manera, el órgano presidido por Santiago Bausili recuperó el poder de fuego para hacer frente a eventuales corridas cambiarias o dolarizaciones de carteras en la previa de las elecciones legislativas. A esto se suma un mayor ritmo de liquidación del agro por el factor estacional de la cosecha gruesa.

Las limitaciones del BCRA para acumular reservas

Cabe destacar que el diseño del nuevo régimen cambiario entraña un obstáculo para la acumulación de reservas ya que establece que el Banco Central solo podrá comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en el momento en que el tipo de cambio oficial mayorista perfore el umbral inferior de $1.000, pese a que el Fondo habilitó la adquisición de divisas dentro de las bandas.

Por el momento, el dólar bascula en el rango de $1.150 y $1.180 y limita la intervención de Bausili para hacerse de dólares frescos. Sin embargo, el equipo económico aspira a que el oficial retroceda hasta el punto de compra debido a una ampliación del flujo.

En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará en los próximos días una medida para que los argentinos "saquen los dólares de abajo del colchón". Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), esa cifra trepaba a US$ 271.247 millones al cierre de 2024.

El plan detrás es "remonetizar" la economía, incentivar el uso de los billetes verdes que se encuentran fuera del circuito formal, que el tipo de cambio oficial se consolide a la baja y caiga por debajo de la banda inferior para que el Central pueda comprar divisas.

