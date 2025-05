Ayer el gobierno anunció medidas orientadas a reducir la carga burocrática y simplificar el cumplimiento tributario de los ciudadanos y las empresas. Por un lado, planteó la derogación lisa y llana de numerosos regímenes de información que los particulares y empresas estaban obligados a cumplir (consumos de tarjetas de crédito, expensas comunes de edificios, compra venta de automóviles, compra venta de inmuebles, entre otros), además de la propuesta de simplificar el sistema para liquidar el impuesto a las ganancias.

Para tener más claridad sobre los que implican las medidas, charlamos con Miguel La Vista, tributarista y fundador del estudio La Vista Casal y con Alberto Mastandrea, Socio de Impuestos de BDO consultores. También César Litvin habló en las últimas horas y analizó las medidas oficiales.

El Gobierno deja de pedir información sobre consumos personales

Más allá de las particularidades que cada uno de estos especialistas esgrimió en su análisis, resaltaron que las medidas apuntan a la simplificación de regímenes informativos, tanto como la reducción de costos burocráticos. "La hipótesis central es que la evasión estructural no nace de una voluntad de incumplimiento, sino de un sistema opresivo, complejo e intrusivo", explicaron. Y, entre los puntos más difíciles de implementar argumentaron que muchos de los anuncios requieren un cambio normativo profundo en el Impuesto a las Ganancias, en la Ley de Procedimientos y en La Ley Penal Tributaria, entre otros aspectos.

Ahora bien, desglosemos los temas para tener mayor acercamiento a cada uno de ellos.

Un plan que va más allá de sacar el dinero debajo del colchón y los costos de la información

En reiteradas oportunidades durante la presentación de ayer, los funcionarios a cargo aseguraron que estos anuncios no implican sólo sacar el dinero debajo del colchón, sino que forman parte un plan mayor para reconstruir el ahorro de los argentinos.

Sobre este punto los especialistas en impuestos dieron su visión.

"El Gobierno apunta a reconfigurar el vínculo entre el Estado y el contribuyente, especialmente el pequeño ahorrista y la pyme. La hipótesis central es que la evasión estructural no nace de una voluntad de incumplimiento, sino de un sistema opresivo, complejo e intrusivo", aseguró a PERFIL Alberto Mastandrea, al tiempo que agregó: "Si el nuevo régimen logra generar confianza y es respaldado con reglas claras y estables —en especial con la anunciada ley de blindaje tributario— podría favorecer un proceso progresivo de reformalización espontánea, con mejoras en la recaudación sin subir impuestos". Sin embargo, el socio de impuestos de BDO también señaló que, "si la implementación es desordenada o carece de seguridad jurídica ante eventuales retrocesos, es probable que los efectos se diluyan y que la informalidad continúe siendo un refugio racional".

Sergio Chouza: “El Gobierno busca que los dólares del colchón financien el desbalance comercial”

En tanto, Miguel la Vista hizo énfasis en la protección de los datos del contribuyente: "La derogación de los regímenes de información nos devuelve nuestro derecho a la intimidad y a la protección de nuestros datos personales, derecho que había sido sistemáticamente vulnerado desde que el Estado decidió exigir la provisión de todo tipo de información de detalle, siempre bajo la excusa de ejercer su derecho a controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de ciudadanos y empresas".

Además, reconoció que también se puede ver este tema desde la perspectiva de la eficiencia y la relación costo-beneficio.

"La provisión de esta información no es gratuita. Requiere el uso de numerosos recursos económicos aplicados a la recolección, clasificación y preparación de reportes cuyos costos son soportados íntegramente por los contribuyentes. Es decir que no solo estamos obligados a pagar nuestros impuestos sino también a pagar por los mecanismos de control, que el estado nos delegó de manera inconsulta".

En este punto La vista señaló que, según el registro hasta la actualidad parece que el Estado tampoco lograba procesar esa enorme masa de información de manera eficaz para mejorar la recaudación. "Es decir que el Estado no sólo no generaba la información de control (se lo exigía a los contribuyentes), sino que tampoco le daba un uso valioso a toda la inmensa cantidad de datos que recibía. Una mezcla de holgazanería y estado estalinista".

Mas allá de su postura a favor de la simplificación, Mastandrea señaló "El principio rector de estos cambios es la confianza en el ciudadano y la apuesta a un sistema menos persecutorio (mayor libertad). No obstante, esa confianza exige un rediseño cultural e integral de la inteligencia fiscal, centrada en sistemas analíticos predictivos, no solo en mecanismos de control ex ante y auditorías selectivas por riesgo, con enfoque en rentas inconsistentes, estructuras evasivas y uso simulado de beneficios", alertó.

Sobre la simplificación del impuesto a las ganancias

Los especialistas también dieron la bienvenida a la propuesta de un sistema simplificado para la liquidación del impuesto a las ganancias que eliminaría la provisión de información patrimonial y detalle de consumos, y a cambio el contribuyente debería abonar el impuesto pre-calculado por ARCA en función de la información disponible sobre ingresos y gastos deducibles.

Dólares en el colchón, los cambios en los controles de transacciones y gastos

"Este mecanismo puede resultar muy eficaz en la medida que se aprovechen al máximo las herramientas tecnológicas y sobre todo en la medida que se bancaricen al máximo las operaciones económicas, al punto de que prácticamente desaparezca el uso del dinero físico", señaló Miguel La Vista.

A su turno Mastandrea agregó que esta creación de un sistema simplificado implica "la mayor reforma en la tributación individual desde la creación del monotributo. El nuevo régimen pareciera proponer la eliminación de la necesidad de declarar patrimonio, consumos, ni otros datos subjetivos, y delegar en ARCA la liquidación estimada del impuesto. En tanto el contribuyente acepte el impuesto, no se lo fiscalizará ni se le exigirá mayor tributo", dijo.

Usar los dólares del colchón sin justificación del origen y las dudas sobre las maniobras de evasión

La última de las decisiones de ARCA se relación con el uso de dólares “del colchón” que podrían depositarse sin ningún tipo de justificación en cuanto a su origen.

"Esta medida es necesaria para poder implementar el resto de los anuncios", señaló Miguel La vista y agregó que "es indispensable que la economía quede totalmente bancarizada para poder implementar un sistema simplificado y desburocratizado. No para simplificar maniobras de evasión, todo lo contrario, para conseguir que sean los sistemas y la tecnología quienes se ocupen de calcular los impuestos que debe abonar cada contribuyente", comentó.

Claro que también dejó claro la necesidad de "darle una cobertura legal a quienes depositen ese dinero sin justificar. Parece obvio decirlo, pero es insuficiente la promesa de un ministro, se necesita un marco legal para saber en qué términos una medida así puede ser aceptada", aseguró. "No es muy difícil, tenemos décadas de blanqueos continuos. No es necesario crear nada, solo habrá que reciclar alguno de esos blanqueos para adaptarlo a esta situación", explicó.

En ese sentido indicó que la Argentina pertenece al GAFI, y como tal, está obligada a cumplir y hacer cumplir normas orientadas a prevenir operaciones de lavado de dinero. "No parece que estas medidas vayan en contra de estos objetivos. Solo da la impresión que decidieron desburocratizar. No descarto que los regímenes de acumulación infinita de información que contiene tanto la ex AFIP como la UIF respondan al viejo acertijo de cómo esconder un elefante en una plaza: llenando la plaza de elefantes", aseguró.

Los puntos de difícil implementación y la seguridad jurídica

Finalmente, Alberto Mastandrea de BDO argumentó que, hay medidas de compleja implementación porque requieren un cambio normativo profundo en el Impuesto a las Ganancias, en la Ley de Procedimientos y en La Ley Penal Tributaria, entre otros aspectos:

Se debe legislar quien puede optar por el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y las implicancias.

Se debe eliminar la obligación de declarar el patrimonio y el consumo.

Se debe legislar qué implica aceptar el Impuesto liquidado por ARCA, por ejemplo: ¿implicará un bloqueo fiscal?

Se deben eliminar ciertas presunciones contenidas en la ley de procedimiento que presumen ingresos no declarados.

Se debe introducir un esquema por el cual el contribuyente en tanto pague el impuesto determinado de manera simplificada quedará liberado de verificaciones y fiscalizaciones.

Los plazos de prescripción.

Los umbrales punibles previstos en la ley penal tributaria.

En tanto, el tributarista César Litvin habló en horas recientes en Radio Rivadavia en el programa "Esta Mañana", donde valoró los anuncios, pero pidió "seguridad jurídica".

Al respecto, sostuvo que “deberían darse tres situaciones para que la medida se haga bien” y detalló que “en primer lugar tiene que haber un sistema que desregule el suministro de información que posee ARCA” al indicar que el organismo “tiene una serie de información que hace a la intimidad económica del contribuyente que le permite cotejar con los ingresos para ver si lo que declara le alcanza para su nivel de vida”.

Tras señalar el primer paso, Litvin aseguró que “esto no alcanza para dar seguridad jurídica a largo plazo y eso viene por una ley que deje sin efecto la Ley de Procedimiento Tributario, que presume ingresos no declarados a aquellos casos donde no se puede justificar la compra de un bien o el nivel de vida”.

Al mismo tiempo, agregó que también habría que modificar la Ley Penal Cambiaria para que aquél que fue a comprar dólares en el mercado paralelo no tenga represalias a la ahora de gastarlos.

En tercer lugar, el tributarista expresó que se debe reveer “la Ley Penal Tributaria porque reprime a la evasión de impuestos por más de $1.500.000 por año, una cifra que quedó totalmente licuada por la inflación ya que no se actualiza desde el 2018”.

De esta manera, sintetizó que “el marco de seguridad jurídica lo da estos tres aspectos: desregular la información, cambiar las leyes y la estabilidad fiscal, que el que exterioriza la compra de un inmueble o un auto con dólares que no estaban declarados tiene que saber que después no va a pagar mucho impuesto por todo esto”.

lr