José Simonella sobre "los dólares en el colchón": "Esperen a que esté el marco jurídico que garantice que no van tener problemas"

El economista José Simonella consideró que los ahorristas que tienen dólares atesorados sin declarar deberían esperar "a que esté el marco jurídico adecuado para utilizar esos dólares".

"Dólares en el colchón"

“El Gobierno lo que está tratando es incentivar la utilización de los dólares que la gente tiene atesorados. No es la que la gente tiene en los bancos sino aquella que tiene bajo el colchón, en una caja de seguridad”, explicó el economista.

“En una primera etapa donde está tratando de hacer lo que puede hacer el Poder Ejecutivo y que no tenga que pasar por el Congreso. Y es quitar un montón de regímenes de información que en realidad burocratizan la tarea de cualquier comercio, de los bancos y demás. Al ARCA la llena de información que incluso, dicho por el propio director del ARCA, le termina generando un trastorno de manejo de la información que no termina redituando para el control fiscal de los grandes evasores", agregó en declaraciones a SRT Media.

Además señaló que "hay una segunda etapa y esta sí es la más relevante para ese objetivo del gobierno que es enviar al Congreso ciertos proyectos de ley que son necesarios para garantizarle a quienes tienen los dólares atesorados que su uso no le va a generar dificultades".

"Hay una serie de leyes que tienen que ser modificadas"

"No es solamente que ARCA no se entere sino que además jurídicamente estén protegidos aquellos que usan esos dólares. Para eso hay que modificar la ley penal cambiaria, la ley penal tributaria, la ley de procedimiento tributario", enfatizó el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Simonella insistió en que "hay una serie de leyes que tienen que ser modificadas para darle la tranquilidad a aquel que lo tiene atesorado y lo use de que no va a tener problemas en el presente, ni en el mediano plazo ni en el largo plazo porque las responsabilidades penales superan el mandato del actual gobierno, más allá de la voluntad política que pueda tener para no controlarlo ahora".

"Esperen a que esté el marco jurídico adecuado para utilizar esos dólares. No obstante creo que sí es importante el avance que ha hecho el Estado en sacar un montón de regímenes informativos en esta primera etapa", sostuvo el especialista.

"Para poder hacer uso de eso con tranquilidad el mejor consejo que uno le puede dar a la gente es tengan paciencia. Si han tenido tanto tiempo esos dólares atesorados, espere a que esté el marco jurídico que le garantice que no va tener problema ni ahora ni en el futuro", concluyó Simonella.

El economista dijo también en declaraciones a Mitre Córdoba que los anuncios de este jueves no implican que "ARCA no te va a controlar ni que la Unidad de Información Financiera (UIF) no va a cumplir su función".

Por último recomendó que cada contribuyente consulte a su contador para que le brinde el adecuado asesoramiento de acuerdo a su perfil tributario.