El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó este domingo 25 de mayo a Ricardo Darín después que el actor cuestionara dijera que una docena de empanadas vale 48 mil pesos y desaprobara las medidas económicas del gobierno para "sacar los dólares de debajo del colchón".

Caputo y Darín protagonizan un debate por el precio de la docena de empanadas

En el programa La Cornisa (LN+), Caputo rechazó las declaraciones y afirmó: "Las empanadas no valen eso, Ricardito. Se quiso hacer el nacional y popular”. El ministro, con un tono crítico, añadió: “Terrible lo de Darín. Es un tipo que aprecio, pero me dio vergüencita ajena. Se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en las redes”.

Caputo señaló que el precio real de las empanadas es mucho más bajo: “Si él compra en lugares exclusivos, está bien, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como si mañana fueras a Porsche y le dijeras a Mirtha ‘los autos salen 200.000 dólares’”.

También usó la ironía para calmar la polémica: "Quedate tranquilo, Ricardo, que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. Me alegro que él pueda comprar las más caras, pero decir que cuestan 48 mil pesos no es cierto”.

Cuánto cuesta hoy una docena de empanadas en Argentina

Según un relevamiento reciente, el precio de una docena de empanadas en Argentina varía según la provincia y el tipo de local donde se compren. En ciudades grandes como Buenos Aires, el costo promedio oscila entre $11.600 y $19.900, debido a factores como el precio de los ingredientes, la inflación y el poder adquisitivo de cada región.

En cadenas conocidas, los precios también presentan variaciones importantes:

El Noble: alrededor de $16.500

La Cocina: aproximadamente $15.800

Empanadas Don Antonio: entre $14.000 y $17.000, según local y sabores

La Empanadería: cerca de $13.200

La Fachada: alrededor de $12.000

En cuanto a los locales con una orientación gourmet, suelen tener precios más elevados, que pueden superar los $20.000 por docena, sobre todo cuando utilizan ingredientes especiales o sabores exclusivos. Sus valores coinciden con lo mencionado por el ministro Luis Caputo, quien afirmó que se pueden conseguir empanadas por alrededor de $16.000 la docena, aunque en zonas exclusivas y barrios con alto poder adquisitivo los precios suelen ser considerablemente mayores.

Al mismo tiempo, existen rotiserías que venden la docena a precios muy elevados. Es el caso de “Mi Gusto”, una cadena de Buenos Aires que ofrece empanadas XL con rellenos premium, donde la docena junto con tres salsas cuesta $41.600, y si el pedido se realiza a través de aplicaciones de delivery, el precio asciende a $47.900.

Luis Caputo le respondió a Ricardo Darín por el precio de las empanadas: "Me dio vergüencita ajena"

Esta diferencia tan marcada explica la sorpresa de Ricardo Darín al mencionar los $48.000 por una docena. En apps de delivery, los precios más altos llegan a esa cifra, sumando el costo del envío. Según datos de la app Rappi:

La docena más económica en Ciudad de Buenos Aires está en Brozziano, a $12.000

La más cara se encuentra en Mi Gusto, con un precio de $47.900

Además, el precio promedio entre estos locales es de $26.067,5, reflejando la amplia variedad de opciones y costos que existen en el mercado.

mvs/fl