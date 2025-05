Luis Caputo reaccionó con furia ante una pregunta incómoda: ¿Vos decís que tengo dólares bajo el colchón?

Por momentos, la conferencia de prensa parecía rutinaria. Los funcionarios Manuel Adorni, Santiago Bausili, Juan Pazos y Luis "Toto" Caputo, se turnaban para explicar las medidas destinadas a favorecer el uso de los dólares "colchón", que permitirán utilizar este dinero sin que haya penalidades. Pero bastó una pregunta para que el clima de la presentación se tornara incómodo.

La chispa la encendió el periodista Jon Heguier, de El Destape. "Quería preguntar si el gabinete o los ministros van a dar el ejemplo y van a traer el dinero del exterior o usar los dólares de abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del Ministro Luis Caputo, si en la Argentina de Milei un ministro con dólares abajo del colchón los usaría”, planteó.

El ministro de Economía Caputo no lo dejó pasar. "Esperá, porque es un disparate. ¿Vos decís que tengo dólares bajo el colchon? No seas irrespetuoso, no te pases de listo, porque lo que estás haciendo es una falta de respeto. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Vos dijiste que tengo dolares abajo del colchón", le respondió, visiblemente molesto.

El periodista intentó matizar: “Si los tuviera. Según la declaración jurada de muchos ministros figura que tienen dólares en el exterior. Si los tuviera, ¿los traería?”.

Pero lejos de bajar el tono, Caputo redobló, aunque no negó tener dolares en el exterior: "Tener dolares en el exterior está permitido. No es tenerlos en el colchón como estás sugiriendo, que son no declarados. No estás entendiendo cómo se usa. Te referiste mal. Nosotros promovemos la libertad, el que quiera traerlos, que lo traiga. Esta medida apunta a darle más libertad a quienes tienen dólares no declarados o lo que sea".

"Es en beneficio de todos los argentinos. Yo pago todos mis impuestos y quiero esto, porque quiero pagar menos. Cuanta mas gente formalice, vamos a pagar menos impuestos", remarcó el titular del Palacio de Hacienda.

La medida, presentada oficialmente por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca “normalizar los ahorros no declarados sin castigos”, La idea, dijeron, es fomentar la transparencia fiscal, ampliar la base tributaria y dejar atrás el modelo de control y sospecha. “La política trató a los ciudadanos honestos como criminales, y mientras tanto, los verdaderos delincuentes quedaron impunes”, disparó Adorni.

"Hemos normalizado prácticas absurdas, como obligar a los bancos a reportar todas las extracciones de efectivo y a los comercios a informar cualquier tipo de compra", sentenció el funcionario que dio inicio a la conferencia de prensa con unos 40 minutos de demora.

Además de Caputo, Manuel Adorni estuvo acompañado de Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina y de Juan Pazo, titular de ARCA.

De la conferencia al barro virtual

Pero el incidente entre Caputo y el periodista no terminó en la sala de conferencias. En redes sociales, una cuenta libertaria viralizó el video del cruce con la intención de desviar la atención: “Novio de Ofelia Fernández tenía que ser”, escribieron, sin prueba alguna. La exdiputada no dejó pasar la chicana y respondió con ironía:

“Ese no es mi novio pero chicos están medio llorones!!! se sabe que Caputo tiene dólares en el exterior y su respuesta no fue basada fue el nivel 1 de un móvil de LAM”, escribió Ofelia Fernández en X, citando el video en cuestión.