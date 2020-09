Schiaretti definió la agenda postpandemia y reconfigura la mesa para cerrar el 2020

Con el coronavirus en su punto más crítico a nivel nacional, y con un alto nivel de casos en la provincia, el gobernador Juan Schiaretti definió en los últimos días dos cuestiones clave para entender por dónde pasarán las próximas semanas de la gestión en Córdoba: en primer lugar, desoyó algunas recomendaciones del COE y habilitó las reuniones familiares para este domingo; y en segundo lugar, sacó a la cancha a funcionarios que serán parte de los engranajes que empiezan a explicar cuál será la agenda postpandemia.

En lo que respecta a la decisión de las flexibilizaciones, para el mandatario provincial llegó el momento de empezar a aplacar el poder del COE y comenzar a aflojar las tensiones con los intendentes y un sector de la sociedad que venía reclamando por estas aperturas.

“No fue una decisión fácil hubo muchas discusiones. Había un sector firme para que no se abrieran las reuniones, pero primó la decisión política de Schiaretti”, dijo un conocedor de las discusiones que se generaron en la última semana en el organismo provincial.

Desde la Provincia, también consideran que hay algunos sectores “jugando a la política” en plena pandemia y eso lo que generó el enojo de algunos de los principales funcionarios del Gobierno. “Hubo un piquete en el COE”, lanzó un funcionario de peso en relación a lo ocurrido en los últimos días y consideró que “llegó el momento de compartir responsabilidades con los intendentes, que deben estar más preocupados en que los protocolos se cumplan”.

Lo que viene. Ahora bien, para transitar los últimos meses de un complejo 2020, en la Provincia también sostienen que se definió la agenda postpandemia que pretende Schiaretti. La cual tendrá, como se preveía, un regreso de él al territorio.

Varias fuentes contaron a PERFIL CORDOBA que el gobernador tomó la decisión de volver a la calle, alejarse de la política de las pantallas y recuperar el contacto con la gente. “Con todos los cuidados”, advierten desde el Centro Cívico.

Y en esa agenda de nueva normalidad, hay ministros y referentes del oficialismo provincial que tendrán un rol importante en lo que queda de este segundo semestre.

Lo que viene pasa por mostrar apoyo a la producción, dar a conocer que el gas está llegando a más industrias y domicilios, lo mismo con las obras de cloacas, y reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables. En ese borrador, los funcionarios que tendrán un rol central son Carlos Massei, Eduardo Accastello y Fabián López, ministros de Desarrollo Social, Industria y Servicios Públicos, respectivamente.

Schiaretti habla con Massei casi todos los días y le reconoció la preocupación por contener a los sectores que tendrán un alto impacto de la crisis económica. Aquí, la apuesta está en el buen diálogo del ministro schiarettista con su par nacional, Daniel Arroyo, pensando en un futuro con menor cantidad de IFE.

“Si se reduce casi nueve millones de planes de IFE a poco más de cuatro, como se cree, Schiaretti está hablando con Nación para que en Córdoba queden no menos de 350 mil planes”, sintetizó de manera escueta un funcionario.

En tanto, en lo que respecta a Accastello, desde la Provincia están conformes con el exintendente de Villa María y de pasado filo K.

Habrá más presencia del gobernador en las fábricas, al margen del saludo virtual de la semana en el marco de los festejos por el Día de la Industria, y ese es un punto en común entre la agenda schiarettista y la albertista.

Y, por último, uno de los jugadores que se lo vio con más presencia en la semana es al titular de la cartera de Servicios Públicos. López fue uno de los funcionarios más importantes en la anterior gestión con el plan de gasoductos y ahora vuelve a la escena con los servicios en industrias y domicilios.

Vigo, el plan ‘V’ del Panal para el 2021

La otra jugadora que tendrá un alto protagonismo en la agenda schiarettista postpandemia es la diputada nacional Alejandra Vigo. Omnipresente en cada uno de los actos y recorridas por Capital, la esposa del gobernador Juan Schiaretti, apuesta a la continuidad en el Congreso más allá del 2021, año en el que cumple mandato en la Cámara baja.

La estrategia es el casillero principal de la lista al Senado y no se barajan alternativas. “Ella es el plan A y el plan ‘V’”, dijo en la semana a este diario un dirigente de peso. Los que conocen la interna del peronismo estiman que aceptará el desafío para asegurar la continuidad del espacio y bloquear la postulación de otra mujer del PJ.

Con un despliegue en la ciudad que en las últimas semanas incluyó el control de los CPC, que pasaron a la órbita de Raúl La Cava, el secretario de Políticas Sociales del Municipio que tiene línea directa con ella, el próximo paso serán las recorridas por el interior.

Igual, antes quiere asegurar lo de los CPC, que no se oficializó porque todavía no se modificó la Orgánica del Municipio. “Los directores serán el primer lugar de contención de la agenda social. Todo lo que sea asistencia, tendrá una primera escala en los barrios y los CPC”, dijo una fuente del PJ a este diario. Y eso explica el movimiento de fichas de estas semanas que no serían los últimos.

En tanto, la otra pata del territorio viguista son los trabajadores de la economía popular. Herramienta que la conecta con un sector importante del Gobierno nacional y le permite hacer pie en la Ciudad con un núcleo con el que viene trabajando hace tiempo.