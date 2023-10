Schiaretti se aferra al cordobesismo y las propuestas para marcar diferencias

Cero couch. “El Gringo no lo necesita, va a plantear lo que viene diciendo pero fijando una posición política clara, que es uno de los diferenciales que se pueden establecer en un debate. Y va a hacer mucha referencia a los 24 años que el cordobesismo lleva en el poder”. Dato uno: la información que aportan desde el entorno del gobernador para el primer debate de candidatos a la presidencia que se realizará esta noche en Santiago del Estero es mostrar como una virtud los años de gestión del peronismo en Córdoba.



Lo que en algún momento se buscó dejar en un segundo plano (ser gobierno desde 1999), ahora se resaltará como un logro: “Estamos en el poder hace mucho, sabemos gestionar y nadie nos gana, aunque nos enfrentamos a todos”, señalan.



Dato dos: en el comando schiarettista, cuya botonera la volvió a controlar Roberto Sposetti, dejando de lado al consultor Guillermo Seita, tal como adelantó este medio el domingo pasado, creen que el debate será muy similar al que organizó TN con los candidatos a vicepresidente. Es decir, habrá un ataque frontal a Javier Milei (en aquel, todos le apuntaron a Victoria Villarruel).

“Schiaretti no va a entrar en esa, va a proponer. Pero a diferencia de lo que hizo Florencio Randazzo, buscará ponderar a Córdoba. La gestión será el epicentro de su mensaje”, añaden las fuentes consultadas.



Más allá de que fue uno de los que más propuestas presentó, la actuación de Randazzo no dejó conforme al comando de Hacemos por Nuestro País. “A Schiaretti lo nombró cuatro veces en una hora y media y a Córdoba, sólo dos. La primera fue a los 46 minutos de iniciado el debate. Muy poco”, sostienen en el búnker de HxNP.



Eso no implica que Schiaretti no responda los “ataques” de sus adversarios, en línea con lo que viene sucediendo en la campaña. ¿Qué esperan? De Sergio Massa que haga referencia al gobierno de “unidad nacional” que pretende armar y donde incluye al gobernador electo. “Hoy estamos estar en lugares distintos, pero aspiro a ser presidente y tener a Llaryora y a todos los cordobeses sentados en nuestro gobierno”, dijo el candidato de Unión por la Patria y será una de las “cuñas” que tratará de meter en el cordobesismo. “Massa es kichnerista y este gobierno ha fracasado estrepitosamente”, será la respuesta de Schiaretti. Si el ministro de Economía redobla la apuesta, Schiaretti también lo hará: “Soy el mismo del 2019, Massa no”.



De Milei, se limitará a decir que sus propuestas “no se han aplicado en ningún lugar del mundo”, mientras que a Bullrich le entrará por el lado de que tanto los k como Juntos por el Cambio “profundizaron la grieta que tanto daño le ha hecho al país”. Seguramente también le reprochará las declaraciones que la candidata realizó hace un tiempo sugiriendo que lo mejor que podía hacer Schiaretti era bajar su candidatura presidencial. “Eso es antidemocrático”.



¿En qué trabajó el equipo que asesora a Schiaretti? En tres aspectos: las ideas que se deben plantear, en qué se centrarán los medios posdebate y en la repercusión en las redes. Para el primer punto, se busca que las ideas que viene sosteniendo el candidato sean planteadas con más fuerza y brevedad. Fijar una idea. “Los debates son para plantear una posición política. Si vas a hacer lo mismo que decís en la publicidad pasás desapercibido”, señalan cerca del gobernador.



El segundo ítem (la posición de los medios el día después) es uno de los aspectos que más le interesa explotar al equipo de Schiaretti. “Queremos mostrar que el Gringo propone, es el más serio de los candidatos, el que mejor gestionó y el más federal”, señalan. El tercer punto (las redes sociales) tal vez sea una de las patas más débiles en la estrategia de HxNP. Reconocen la fortaleza de Milei pero no ven una “estrategia tan aceitada” en las otras dos fuerzas políticas.

DATOS DEBATE

-Esta noche, el debate se realizará en Santiago del Estero y será coordinado por la Universidad Nacional de esa provincia. El domingo 8 será en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

-Los ejes serán economía y educación. El tercer tema, el más votado entre los electores, es derechos humanos y convivencia democrática.

-En la UBA se discutirá sobre seguridad, trabajo y producción; y desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente.

-Ubicación de los candidatos: en los atriles de izquierda a derecha, en el siguiente orden: Myriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti, y Javier Milei. El 8 de octubre, el orden será: Schiaretti, Bullrich, Milei, Bregman y Massa.

