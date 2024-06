Se lanza el plan de fomento del Polo Audiovisual y nace Focus Córdoba

Esta semana Silvina Nano fue designada subdirectora de Industrias Culturales. Dentro de esta subdirección, tendrá a su cargo el Polo Audiovisual, tras la salida de Jorge Álvarez, en diciembre pasado.

Su trabajo será no solamente coordinar las políticas relacionadas al sector audiovisual sino que también estará a cargo de las Industrias Culturales, un paraguas más abarcativo. “Intentaré darle un desarrollo productivo a las industrias culturales y artísticas en general, desde las artes escénicas hasta los distintos espacios que gestiona la Agencia Córdoba Cultura, con la idea de generar un derrame económico hacia diferentes sectores que apoyan la cultura”, dijo Nano a Perfil CÓRDOBA.

En este sentido, buscarán trabajar de manera articulada y colaborativa con el ámbito privado, el académico y el tercer sector. En relación al Polo Audiovisual, una de las primeras acciones de Nano fue reunir al Consejo Asesor, que representa a los distintos actores de la industria. “No solo para lanzar el Plan de Fomento, que ya fue aprobado, sino para reforzar las vinculaciones entre los distintos sectores”.

Fomento provincial. El Plan de Fomento será anunciado a finales de este mes y buscará –con un monto de 200 millones de pesos en una primera etapa– impulsar el desarrollo de guiones. “En el marco que se vive hoy con el Incaa es que vamos a apoyar en mayor medida el desarrollo de proyectos, que abarca guiones de videojuegos, documentales, ficción y animación. En este sentido, se duplicó el presupuesto original que se tenía y para armar el plan se tuvieron en cuenta las diferentes propuestas que nos acercó el sector”, refirió.

Además, desde el Polo Audiovisual habrá un fuerte apoyo al cine comunitario, a los festivales y a la formación.

“Otra de las cosas en la que estamos trabajando es en lo que llamábamos el Festival de Cine. Mirando las tendencias globales hemos aprovechado para transformar este festival en un mercado de industrias culturales, lo que está en armonía con mi designación y mi rol. Se va a llamar ‘Focus Córdoba’ y la idea es que pueda generar rondas de negocios, darle visibilidad a las distintas locaciones que tenemos y brindar talleres y capacitaciones. Queremos replicar el trabajo en los distintos puntos culturales de todos los territorios e internacionalizar nuestros productos y servicios”.

Por último, en el Polo se muestran también entusiasmados en poder sumar el ‘Cash rebate’, un sistema implementado el año pasado por el Municipio y que ofrece a las productoras la devolución de hasta un 80% de los gastos de rodaje. “Estamos en conversaciones con el municipio de Córdoba y con distintas jurisdicciones, incluso mirando otras provincias, como Misiones y Mendoza”.

NANO. La subdirectora de Industrias Culturales tendrá a su cargo la coordinación del Polo Audiovisual.

Rodajes en la ciudad. Esta semana empezaron a rodarse tres cortometrajes beneficiados por el sistema del Cash rebate municipal. Asentados en locaciones icónicas de nuestra ciudad (Cabildo, Teatro Real y la cancha de Talleres) ya se filmó ‘Sangre de Dios’, de Lucas Boiero, y ayer sábado se filmaron los rodajes ‘Nolbi’, de Mariano Lavezzari, y ‘La pelada de la Cañada’, de La Metro.

Asamblea Federal. Hace tres meses que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales no recibe nuevos proyectos para ser evaluados (y los que habían sido declarados de interés, fueron desechados).

Además decidió –unilateralmente– suspender el aporte a las provincias y quitar apoyo a los festivales nacionales de cine. Esta situación afecta sobre todo a las productoras provinciales, que son las que más articulan con el Incaa. “El martes se hizo una Asamblea Federal, a pedido de las provincias. Como directora de la comisión de filmaciones en el Polo Audiovisual, el presidente de la Agencia Córdoba Cultura me delegó la participación, así que estuve como asambleísta”, detalló Cecilia Hernández quien agregó que el 85% de los contenidos que se hacen en Córdoba son en articulación con el Incaa.

La Asamblea –conformada por los secretarios de cultura de las provincias, un Consejo Asesor con representantes regionales, y la industria (sindicatos, directores, actores, productores)– define las políticas audiovisuales para todo el país y tiene fuerza de ley.

Sin embargo, pese a que la asamblea rechazó –16 contra ocho– las resoluciones del Ejecutivo, Carlos Pirovano señaló que no acataría el resultado. “Pirovano habló de déficit pero nosotros no vimos ningún informe; el Incaa tiene un sector de auditoría interna y a ellos tampoco les pidieron informes de situación. No se pueden tomar estas decisiones que frenan por completo la industria sin informes de los organismos de control. Esto va a disparar algunas presentaciones judiciales de asociaciones porque él no puede desconocer las decisiones de la asamblea”.

En cuanto al nuevo plan de fomento, Hernández dijo que “ellos presentaron un Plan Integral para Concursos Audiovisuales que es algo muy básico. Algunas cosas servirán, pero si vas a pensar una política audiovisual integral para un país tan diverso como el nuestro, queda muy corto”.

Los asambleístas además reclamaron un plan más federal, ya que en los últimos años el 92,14% de los recursos del Incaa fueron al Amba. “El fomento se nutre de la venta de entradas de cine de todo el país, pero se queda en ciudad y provincia de Buenos Aires. Hay un desbalance muy grande. Queremos que el plan se distribuya de una manera más equitativa y para ello, hay que pensar políticas integrales”.

Mientras tanto en Córdoba los largometrajes están parados y hay proyectos que incluso teniendo distintos tipos de apoyo, han sido cancelados porque sin el Incaa no se pueden hacer. “También hay productoras que están cerrando y sé que hay muchos técnicos que están trabajando en otras cosas porque no hay trabajo”, se lamentó Hernández.

Próximos pasos. Una nueva asamblea está convocada para este martes y los asambleístas reclaman el armado urgente de mesas de trabajo para repensar un nuevo fomento. En tanto, por los pasillos del Incaa se rumorea que el nuevo Plan de Fomento Nacional ya estaría listo y saldría por decreto, articulado con las grandes productoras de Buenos Aires.

Y un dato: en los últimos meses el personal del área de fomento ha sido pasado a disponibilidad y lo que antes era una ‘Gerencia de Acción Federal’ se ha visto reducida a una oficina llamada ‘Departamento de Relación con las Provincias’.

CASH REBATE. Esta semana se están rodando en la ciudad tres de los cortometrajes ganadores del sistema municipal.