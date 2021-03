Se olvidó de ganar

Talleres no pudo con Vélez. El equipo de Liniers le ganó 1-0 en el Estadio Kempes y el Albiazul sumó su cuarto partido seguido sin triunfos (dos empates y dos derrotas) en la Copa de la Liga Profesional.

La “T” se asomó el partido con el protagonismo que le imponían la localía y la oportunidad de aprovechar la fragilidad anímica con la que su rival llegaba el Estadio Kempes por el antecedente inmediato del 1-7 ante Boca.

Se insinuó en campo adversario desplegando a sus volantes ofensivos bien cerquita de Mateo Retegui, como para que el único punta del equipo no tuviera que lidiar en soledad como en otras tardes no muy lejanas. Pero duró poco ese ambicioso posicionamiento inicial y con el paso de los minutos Vélez fue ganando confianza y dominio en la mitad de la cancha, donde Álvarez, Orellano y Almada sobresalían claramente del resto.

No hubo intensidad ni presión alta por el lado del anfitrión. El conjunto del “Cacique” Medina eligió jugar al palo y palo contra un equipo en estado de shock pero sin pérdida de la memoria futbolística. Esa apuesta derivó en un partido interesante pero impredecible para ambos. Uno y otro tuvieron chances de convertir, pero carecieron de certeza en el instante decisivo y por eso se fueron al descanso sin poder modificar el marcador inicial.

El complemento arrancó de la peor manera para Talleres. La expulsión de Rafael Pérez y el gol de Luca Orellano le hicieron las cosas cuesta arriba. Vélez pudo liquidarlo pero Almada erró un penal que sólo el árbitro vio. La incidencia prolongó el suspenso. A falta de ideas llegaron los embates, pero ni Valoyes ni Santos pudieron con Hoyos en el final.

Bajo la lupa

Bien. El esfuerzo de Navarro fue lo más destacado de Talleres en la mitad del campo de juego, un sector donde fue claramente superado por Vélez.

Más o menos. Más allá de sus recurrentes dudas en los centros, Marcos Díaz tuvo un par de intervenciones destacadas para salvar el arco albiazul.

Mal. Floja tarea de la zaga central de Talleres. El ecuatoriano Hincapié lució inseguro y el colombiano Pérez fue expulsado el inicio del complemento.

INTENSO. Así fue el trámite del partido en el Kempes. Auzqui y Orellano, un duelo de creativos.

Síntesis del partido

Talleres (0): Marcos Díaz; Nahuel Tenaglia, Marco Pérez, Piero Hincapié y Enzo Díaz; Sebastián Navarro y Juan Ignacio Méndez; Diego Valoyes, Franco Fragapane y Carlos Auzqui; Mateo Retegui. DT: Alexander Medina.

Vélez Sarsfield (1): Lucas Hoyos; Lautaro Gianetti, Luis Abram y Miguel Brizuela; Hernán De la Fuente, Gerónimo Poblete, Ricardo Álvarez y Francisco Ortega; Thiago Almada y Luca Orellano; Juan Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol: ST, 9m Orellano (VS).

Cambios: ST, 10m Augusto Schott por Retegui (T), Pablo Galdames por Brizuela (VS) y Lucas Janson por Poblete (VS); 30m Ricardo Centurión por Orellano (VS); 35m Michael Santos por Fragapane (T) y Matías Sosa por Auzqui (T); 41m Agustín Bouzat por Almada (VS) y Cristian Tarragona por Lucero (VS).

Amonestados: Méndez, Tenaglia, Navarro (T); Poblete y De la Fuente (VS).

Expulsado: ST, 4m Pérez (T).

Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Darío Herrera.