Se suicidó un veterinario que era hostigado en redes por su supuesta relación con el caso de Negrita

El Colegio Médico de Veterinarios (Covet) emitió un comunicado para lamentar el suicidio de Leandro Porta, el veterinario cuya matrícula fue relacionada con el caso del falso veterinario que maltrató a Negrita. Porta recibía una gran cantidad de comentarios negativos en sus redes, a lo que sumó en la última semana una denuncia por mala praxis.

En mayo de este año se viralizó el caso de Hermes Alejandro Moreyra, el hombre que en febrero atacó a palazos a una perra en un barrio cerrado San Isidro de Villa Allende y que utilizaba la matrícula de otro profesional para conseguir la habilitación comercial de su negocio. Moreyra también utilizaba el sello de su hermano Ariel Moreyra, quien sí es veterinario y también es el intendente de la localidad Uchaca.

Debido a la mención de Porta en la información que dieron desde la municipalidad de Villa Allende sobre el caso, empezó a ser hostigado en todas sus redes sociales con una gran cantidad de comentarios negativos por parte de la gente. "Debemos tomar conciencia de que comentarios malintencionados detrás de una computadora pueden dañar a otros", dijeron desde el Covet.

Qué dijo el Colegio Médico de Veterinarios

En el comunicado del Covet, publicado en sus redes sociales, lamentaron la secuencia de hechos que llevaron al suicidio de Porta, ya que indicaron que el veterinario "concurrió al Colegio en busca de respaldo al haber sido indicado como supuesto partícipe en la causa de público conocimiento radicada en la Ciudad de Villa Allende".

Además, informan sobre una demanda por mala praxis que recibió a causa del tratamiento que realizó a un animal con cuadro de alto riesgo (Asa 4). La demanda se basaría en que desde la veterinaria no habrían cuidado a la mascota, a lo que el Covet pidió "recordar que los animales no son máquinas que puedan ser “reparadas”, sino seres vivos que requieren tratamientos que, lamentablemente, a veces no logran los resultados esperados".

Desde la entidad indicaron que Porta "era un profesional joven, iniciando su camino en la práctica médica y a que él mismo manifestó no estar preparado para todas las situaciones que tocaban vivir en la práctica profesional, no por falta de conocimiento si no por la escasa empatía de tutores y algunos colegas".

"Los veterinarios estamos expuestos constantemente a ser considerados como los responsables de las muertes de mascotas y animales que llegan a nuestros centros en estados avanzados de patologías, pues se evita llegar a la consulta, sino hasta última instancia", reflexionaron desde el Covet y solicitaron "respeto, empatía y apoyo para todos aquellos que dedican su vida al bienestar de los animales".

Ante cualquier situación consultar las líneas de atención al suicidio: 135 en todo el país y 0800-888-5555 en Córdoba