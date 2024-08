Maltrato Animal en Villa Allende: el falso veterinario rompe el silencio y aclara su rol en el

Después de meses desde la viralización del video en el que Hermes Alejandro Moreyra es visto golpeando a un perro en un country de Villa Allende, el acusado de maltrato animal rompió el silencio para ofrecer su versión de los hechos.

El protagonista del video, confirmó su identidad y confesó que no es veterinario.

Moreyra, quien admitió su responsabilidad en el hecho, expresó estar profundamente arrepentido por lo sucedido.

"Soy yo el del video, estoy totalmente arrepentido. Hay detrás un contexto que no se sabe. Habíamos estado dos días corriendo al animal", señaló en sus primeras declaraciones tras la polémica.

Sin embargo, aclaró que no puede ofrecer más detalles de los que ya se conocen, ya que la fiscalía aún está recopilando pruebas y declaraciones. “Mis abogados no querían que yo hablara mucho”.

A pesar de sus explicaciones, afirmó que nada justifica su conducta y se mostró "roto por dentro" por lo que hizo.

Según Moreyra, el perro que aparece en el video había atacado a las personas en el lugar, e incluso intentó morderlo. No obstante, asegura que el animal sigue vivo: "Lo dejé en manos del country, lo entregué con vida. No sé qué habrán hecho con animal".

En sus declaraciones, también desmintió los rumores sobre su supuesto regreso a la profesión. Recientemente, se viralizó un video donde se lo ve frente a una veterinaria, lo que generó especulaciones.

Aseguró que no ha vuelto a abrir un consultorio, como se decía, y que únicamente estaba ayudando de manera esporádica a otro colega. "Estoy changueando. Me compraron las cosas del local, ya no estoy en ese negocio. Estaba solo dando una mano".

Moreyra, que tiene tres hijos, afirmó estar tratando de reconstruir su vida y ganarse la vida con otros trabajos. "Amo a los animales, siempre han sido parte de mi vida, pero no hay vuelta atrás después de esto", concluyó.