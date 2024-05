Maltrato animal en Villa Allende: Cómo avanza la investigación contra el falso veterinario

En las últimas horas, circuló por las redes sociales un audio que generó gran indignación y preocupación. En el audio, se escucha a Hermes Moreyra, el falso veterinario, describiendo cómo golpeó a la perra para desmayarla.

"Le pego para desmayarlo, lo pongo en el canil, enseguida le inyecto, lo recupero y lo saca la policía con la administración", afirmó Moreyra en el audio.

Maltrato animal en Villa Allende: todas las claves para entender el caso del falso veterinario

Moreyra justificó su accionar argumentando que la perra lo había mordido. "No fueron tres palos, fue uno. Yo le pegaba con el palo, pero no le pegué fuerte. Es porque me había mordido la mano, vos fijate que en el video yo tengo sangre", sostuvo.

Iván Mochkofsky, abogado querellante de la causa, manifestó su descontento con las declaraciones de Moreyra. "Lo ideal hubiera sido que no diga nada mejor", indicó a El Show del Lagarto.

Mochkofsky también señaló la gravedad del caso, subrayando que Moreyra "ni siquiera es un profesional veterinario para saber cómo se podría dormir a una perra. Golpear a un animal así no entra en la cabeza de nadie".

En qué estado está la causa

Según explicó el abogado, la causa contra Moreyra avanza con rapidez. La imputación principal sigue siendo por crueldad animal. La fiscalía dispone de abundante material probatorio y está dando prioridad a la investigación. Están considerando varias líneas de investigación adicionales, incluyendo la posibilidad de imputar a los directivos del country por encubrimiento.

"Como fundación hemos acompañado a numerosos testimonios tanto de clientes de la veterinaria, veterinarios que han trabajado con él y han presenciado crueldad animal dentro de la veterinaria, hasta el manejo de residuos patógenos tirándolos a la basura como si nada", explicó.

El abogado también mencionó la posibilidad de que la fiscalía investigue a la municipalidad de Villa Allende por posibles irregularidades en la supervisión de la supuesta veterinaria/pet shop habilitada. "Ante ese tipo de irregularidades, la fiscalía debería investigar en esa línea y determinar algún grado de responsabilidad".

Cómo sigue la investigación

En cuanto al futuro de la causa, se espera que haya "más imputaciones", posiblemente dirigidas a los directivos del barrio por conductas de encubrimiento.

Las penas que se deriven de las imputaciones dependerán de la cantidad y gravedad de los delitos. En el caso de los directivos, las penas podrían ser excarcelables.

Sin embargo, para el caso del falso veterinario, la acumulación de delitos como usurpación de título, sucesivas estafas y maltrato animal podría resultar en penas más severas. "Mientras más delitos le imputen, más aumenta el máximo de la pena", concluyó Mochkofsky.