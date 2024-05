Sin subsidio, sin servicio: la triste despedida de un pueblo cordobés a su chofer de colectivo

Los habitantes de Bialet Massé tienen roto el corazón. Es que Leandro Santillán (42), el chofer del pueblo, llevará por última vez a la escuela a decenas de estudiantes que viajaron con él durante varios años. Como el municipio no puede afrontar el monto de subsidio al transporte que quitó el Gobierno nacional, la empresa prestataria se retira este viernes del servicio.

Vecinos y trabajadores, junto a las madres de los estudiantes, reclamaron días atrás frente a la municipalidad para que no se suspenda el servicio. Finalmente, el intendente Eduardo Reyna acordó con otra empresa y garantizó el transporte con seis frecuencias diarias, con un boleto a 980 pesos, a partir de junio. Pero Leandro, el chofer-amigo, ya no estará más.

El conductor generó un vínculo tan cercano con los chicos y las chicas, que no faltaron cartitas, dibujos y mucho cariño para despedirlo: “Gracias por ser más que un chofer, por ser un amigo, compañero, tío, compinche. Por las risas y la buena onda de siempre. Y por sobre todo, cuidarnos todos los días”.

“Lean” estuvo todos estos años a cargo del recorrido Rosa Mística-Suncho Huayco con el colectivo de City Bus, la marca de la empresa Emprendimientos S.R.L., también propietaria de Fonobus. Temprano esperaba a los estudiantes de primaria y secundaria para llevarlos a los colegios Dr. Juan Bialet Massé e Instituto Serviliano Díaz. Después del mediodía los llevaba a su casa.

“Parecía un transportista escolar por la dedicación y el amor con el que siempre hizo estos traslados. A los chicos nunca los abandonó”, contó Norma, madre de tres niños y tía de cuatro sobrinos que viajan a diario con Leandro.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, la mujer destacó que en varias oportunidades que "Lean" afrontó el costo del boleto para que algunos chicos o vecinos que no podían pagar, viajaran igual. “Siempre se portó así con todos, por eso lo adoran. Los padres siempre confiamos en él y ahora también nosotros estamos tristes”, relató emocionada.

Otra usuaria, Romina, reveló que Leandro “conoce a todos los chicos por nombre”. “Hay adolescentes que los lleva a la escuela desde el jardincito. No hay chofer como él en el mundo”, agregó.

Ficha técnica

Leandro Santillán también está muy triste por su despedida. “Ver crecer a los chicos es algo muy fuerte. De un día para otro no volver a verlos también me pone mal. Le conté a mi novia que varios me dijeron que me van a extrañar y se me caían las lágrimas”, contó a PERFIL CÓRDOBA.

El chofer del pueblo tiene dos hijas de 19 y 10 años. Vivió un tiempo en Villa Parque Síquiman y hace poco se mudó a Bialet Massé, el lugar donde lo aman.

Este viernes será su última vuelta entre las 6:10 y las 14:10, antes del recorrido final entre las 17:10 y las 20:50, el horario que venía cumpliendo de lunes a viernes.

Desde el próximo lunes, “Lean” tendrá que cubrir un nuevo trayecto, muy probablemente como chofer de un Fonobus para hacer el recorrido Carlos Paz-Córdoba.

Tal vez desde ahora lleve a la facultad a los amiguitos de Bialet Massé que en otros tiempos trasladó hasta la escuela primaria. Así son las vueltas (en colectivo) de la vida.