El robo "piraña" al chofer de una App en Córdoba: le dijeron que debía llevar a una abuela al Allende

Un conductor de la aplicación Uber fue asaltado en los últimos días en barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba tras ser engañado mediante una falsa solicitud.

El chofer acudió al lugar pensando primero que debía retirar un paquete, y después el sospechoso, que se encuentra detenido, le dijo que se había confundido y que en realidad debía trasladar a su abuela hasta un centro médico privado de Nueva Córdoba, según informó El Doce.

El relato en primera persona

“El auto no es mío. Es de mi amigo el que me lo estaba compartiendo. Lamentablemente lo que me sucedió ahí fue desastroso. Nunca esperé que me fuera a pasar esa situación. Yo confié en esa persona, que era llevarla a la abuela hasta el Sanatorio Allende como él me lo especificaba”, contó Giancarlo.

“Cuando vi la situación que me estaba pasando, qué escuché el grito de una señora vecina (que le advertía del robo). No me percaté. Lo que si vi que estaba abierta la puerta del copiloto y ahí sí sentí que me estaba por robar”, agregó el joven.

“Cuando veo que me estaba por quitar la llave del vehículo, intento acelerarlo al auto y justo lo logró apagar, pero me quedó ahí el auto parado y mientras venían otras cinco personas más que estaban ahí en la casa del costado, lamentablemente me sacaron el celular, el cargador. Me quisieron quitar el vehículo también”, prosiguió el conductor.

Además relató que “no pudieron arrancarlo ni quitarle la llave”. “Y desde el momento que me quitaron el celular se alejaron. Logré atinar a irme con el envión del auto por la bajada, la Juan José Casal y salir hasta la Ciriaco Ortiz y Ricardo Balbín. Cuando logró detectar de que estuvo la llave puesta, me fui del barrio”, añadió en diálogo con el canal cordobés.

Reacción

“Lamentablemente estaba en shock, no coordinaba mi cuerpo. Lo primero que atiné fue buscar alguna referencia que me ubicara ahí en esa zona porque no lo conocía mucho a ese lugar. Logré encontrar el colegio de mi hermano y me pude contactar con mis padres, con las autoridades. El colegio es en barrio San Vicente, el Domingo Faustino Sarmiento”, describió el chofer.

Y luego continuó en su relato: “Me fui por toda la Armenia, avenida Patria, y después la calle que sube por el puente de San Vicente y no encontraba ningún móvil”.

El joven realiza los viajes con el auto de un amigo y se encuentra desempleado. Al ser consulado sobre si volverá a cumplir esa tarea después del asalto, respondió: “La verdad que no sé. Estoy con mucho miedo, no tengo la voluntad ni las ganas de querer seguirlo hacer, por lo menos hasta que se estabilice todo el tema este de inseguridad que hay en la calle”.