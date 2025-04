Marcos Ferrer: "Muchos de los que critican la foto después son los que más dialogan bajo cuerda"

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, salió este miércoles al cruce de las críticas de algunos de sus correligionarios por haber participado del acto de lanzamiento del Fondo Federal Cordobés, ceremonia encabezada por el gobernador Martín Llaryora.

"Primero hay que tener una clara concepción del Estado que es que los recursos que se administran no pertenecen más que a la gente", explicó el dirigente radical.

"Nosotros los intendentes lo celebramos, independientemente de quién esté gobernando o el color político que esté gobernando. Creo que muchos coinciden en que el intendente ocupa un rol central en la vida ciudadana porque se está ocupando de un montón de temas por una cuestión de cercanía, incluso mucho más por encima de su competencia", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Nosotros hace mucho tiempo éramos alumbrado, barrido y limpieza. Hoy en el interior te llaman a una reunión y te reclaman por la seguridad, por la salud, por la educación", recordó Ferrer.

Además señaló que "claramente los recursos que son destinados al interior de la provincia, a los intendentes, van a tener un impacto positivo en las distintas comunidades sean del partido que sean".

Fondo Federal Cordobés

"El fondo permanente es un fondo que ya existía. Ahora lo que se hace es agrandarlo, que me parece una buena decisión. Se agranda con el aporte del gobierno provincial pero también con el de la coparticipación nuestra. Es un fondo conjunto", precisó.

"Yo soy opositor y tengo una mirada crítica de muchas cosas del Gobierno pero también me permito decir ´che, esto me parece una decisión importante y buena para nosotros´. Una cosa no quita la otra. Tenemos que aprender a hacer política siendo objetivo realmente, si no la gente se da cuenta", sostuvo en otra parte de la entrevista.

No se puede vivir del odio

Al ser consultado sobre los cuestionamientos por su participación en el acto de lanzamiento del Fondo Federal Cordobés, ceremonia que fue presidida por Llaryora, Ferrer respondió: "¿Y qué debería hacer? ¿Debería negarle el saludo? ¿Debería faltarle el respeto? Es el gobernador de la provincia de Córdoba. A mí me puede gustar más, menos. Puedo coincidir más, menos. Pero no deja de ser una persona que ha ganado la elección y que es el gobernador porque los cordobeses lo decidieron".

"Como a mí me gusta que me respeten en Río Tercero, donde yo gané dos elecciones también. Me parece que la democracia implica que las cuestiones de la política se discuten el día de la elección y que después gobernamos para todos. Él tienen que gobernar para todos los cordobeses y nosotros para todos nuestros ciudadanos, independientemente si nos han votado o no", enfatizó.

"No se puede vivir del odio, no se construye nada desde ahí. Muchos de los que me imagino que critican la foto después son los que más dialogan bajo cuerda y nadie se entera", aseguró Ferrer.

"Actos de hipocresía"

En ese sentido rechazó las críticas de algunos de sus correligionarios al afirmar que "esos actos de hipocresía de ´yo soy el opositor porque publico algo en mis redes o porque soy más radical´ son de los mismos tipos que han hecho que el radicalismo pierda elecciones 25 años seguidos".

"Todas las elecciones que fui como radical las gané a todas. Al menos que me dejen un ratito equivocarme a mí. Ya se equivocaron 30 años ustedes. Yo no conocí ser oficialista en la provincia gracias a ellos. Y ya se me está pasando la edad y no sé si lo vamos a lograr. Por lo menos que nos dejen a nosotros ocuparnos un tiempito del radicalismo que creemos que lo podemos hacer mejor", concluyó el intendente de Río Tercero.