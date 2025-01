Siciliano: La privatización del juego se hace dos años antes porque hay mucho incumplimiento del concesionario

-¿Se privatiza o no Epec?

-No, para nada. Privatizar significa que privados se hagan cargo de algo que es público. Nosotros nunca hemos planteado eso y hay que recordar que la ley Bases plantea la adecuación de muchas entidades del Estado bajo la forma de sociedad anónima del Estado, pública. Esto está sujeto a gran cantidad de controles obviamente. Esto es adecuarse a la ley y a lo que se viene, como es tener la posibilidad de ampliar servicios. Epec invirtió mucho en los últimos años y presta un gran servicio. Hoy los cortes de luz de Epec dejaron de ser noticia.

-La noticia sobre Epec es que tiene el costo de energía más alto del país.

-Córdoba genera energía y la vende a Buenos Aires a 10, pero luego la compra a 12. No es porque sea tonta, sino porque así lo marca la ley. Es un tema legal. En Buenos es más barata pporque recibe subsidios. Y Santa Fe tiene un poco más barata la energía, pero Córdoba brinda otro tipo de servicios.

-Recién dijo que con la adecuación a la ley Bases Epec podrá brindar otro tipo de servicios. ¿Qué otro tipo de servicios podría ofrecer?

-No me corresponde a mí eso, no formo parte del Ejecutivo, además no lo sé, no es un tema de mi área.

-Sí es de su área la licitación del juego. La oposición aspira a que esto se determine a través de un plebiscito.

-Sí, a veces pienso que la oposición juega para la tribuna con el tema del juego. Hay que tener en cuenta que un plebiscito es una elección. Cuesta miles de millones de pesos. ¿Están en contra de que el gobierno privatice casinos deficitarios, que pierdan plata? Además, son contradictorios ya que en el Congreso nacional le aprueban todas las privatizaciones al presidente Milei y acá se oponen. Queremos que no haya monopolio del juego y que deje de participar el Estado. El único que queda es el de Carlos Paz porque es rentable. A veces pienso que se oponen por oponerse.

-¿Por qué se hace la licitación dos años antes que venza el contrato?

-Porque hay mucho incumplimiento de la empresa que tiene concesionado el juego. Y lo permite el pliego. Los privados explicarán que no cumplieron con las inversiones a la que estaban obligados. Bueno, son tiempos en los que hay que dejar de gastar. Córdoba tiene superativ, es decir que las cuentas están en orden. Y queremos seguir teniendo superativ con la gente adentro, seguir llevando adelante servicios, educación pública, obra pública, etcétera. Nosotros también queremos acompañar al presidente pero no como un bobo. Lo digo con respeto pero siento que se trata de una pelea anticipada que están dando Luis Juez y Rodrigo de Loredo para ver quién es candidato a gobernador y faltan tres años para esa elección.

-¿Larryora no está pensando en 2027?

-Nooooo, Llaryora está gobernando. En cambio, Juez y de Loredo no ayudan a Córdoba porque esperan la bendición de Milei y por eso no le dicen nada para que no se pueda molestar. Yo sólo aspiro a que digan o reclamen la baja de las retenciones o que envíen la plata para los jubilados. Me parece que no hay que oponerse a todo. Si te oponés, proponé.

-En el caso Kraisman se vincula al puntero peronista con una señorita llamada Virginia Elizabeth Martínez, quien trabajó un mes en la Legislatura. Su primer sueldo quiso retirarlo Guillermo Kraisan, detenido y acusado de tentativa de estafa. ¿Hay un nuevo caso Chocobar en Córdoba?

-No sé, no quiero opinar sobre lo que no conozco. Además, el tema está en la Justicia y el fiscal tendrá que investigar, actuar… No sé qué paso. Por eso, me parece que el Banco de Córdoba actuó bien al no pagar y llamó a la Policía. Los resortes actuaron bien.

-Martínez dice que nunca fue empleada.

-No tengo idea.

-¿Les puede aparecer en la Legislatura una corriente opositora del propio peronismo, como pueden ser algunos legisladores viguistas y schiarettistas, entre otros?

No, en absoluto. Nuestra alianza está conformada por gente que también viene de otros partidos. Yo me siento orgulloso de presidir un bloque que siempre prioriza los proyectos. Y que es crítico, porque damos muchas discusiones internas.

-No vale contestar “no lo sé” o “falta mucho”… ¿será candidato a diputado nacional?

-No lo sé… (risas) No es fácil gobernar Córdoba en este contexto. Yo soy un hombre de equipo. Si me preguntan si quiero ser candidato, yo digo que a mí me gusta mucho Córdoba. Acostarme y levantarme en mi casa. Esto es como que si en el fútbol cuando a vos te gusta jugar de 9 pero viene el técnico y te pone de 5. Si tu prioridad es el equipo, jugás de cualquier cosa, si sólo querés jugar de lo que te gusta, vas a salir pataleando. Reitero: yo soy un hombre de equipo, así que veremos.