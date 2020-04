Sin espalda y con poca asistencia, así atraviesan abril las empresas

por José Busaniche

El anuncio de la prolongación de la cuarentena, al menos hasta el 26 de abril, pegó de lleno en muchas pymes que esperaban alguna señal para poder comenzar a operar. El Gobierno decidió mantener casi inalterable el esquema de actividades exceptuadas. Solo hubo modificaciones muy puntuales. Los bancos, por caso, no atenderán por la línea de cajas, pero sí recibirán a los clientes que hayan sacado turno previo por Internet. Se incorporó a las actividades exceptuadas a los talleres mecánicos y las gomerías. La contracara es la industria, que seguirá sin actividad, aunque se especula que habría luz verde para empresas que puedan garantizar un cumplimiento estricto de actividad mínima y administrada con protocolos de seguridad. Y gran parte del comercio seguirá cerrado. Shoppings y todo el espectro gastronómico que atiende al público no podrá funcionar por ahora.

La prolongación de la cuarentena aumenta las tensiones puertas adentro de decenas de miles de empresas que deberán hacerse con los recursos para los salarios de abril con nula o escasísima actividad. El viernes circuló por redes una nueva campaña del colectivo de pymes cordobesas C20 apuntando a lograr un auxilio de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. También esperan una respuesta más activa de los bancos y una flexibilización en las condiciones para acceder a los créditos.

Por su parte, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y la Confederación General Económica de la República Argentina (CGE) salieron a pedir a las entidades financieras que se definan en forma inmediata sobre la cobertura de los cheques diferidos de las pymes que los bancos tienen en su poder, y que están siendo devueltos, en un 25% en cantidad y en un 45% en montos. En un documento que hizo circular, la CGRA cuestionó el accionar de los bancos y apuntó contra las ganancias que lograron en los últimos años: “Los bancos ganaron $325.000 millones en 2018 y $800.000 millones en 2019 a través de las colocaciones de Leliqs con tasas al 80%; las entidades bancarias poseen actualmente 1,3 billones en Leliqs, que no quieren desarmar; en intereses por la financiación de las tarjetas de crédito tienen ganancias de $600.000 millones, en el marco de las tasas de financiación de hasta 120% y en préstamos personales $ 700.000 millones”.

Al respecto , el economista Jorge Ingaramo comentó en una entrevista para Punto a Punto Radio que la forma en que la economía y las empresas aguanten tiene directa relación con lo que defina la política económica, el Banco Central y la Afip: “El Banco Central ha estado actuando al revés de lo que tiene que actuar, en lugar de facilitar la liquidez y los préstamos lo que ha hecho es una escasísima suba del circulante y obligó a los bancos a que pongan las Leliqs que vencían como encajes, lo que desalienta el préstamo. Y la Afip no produjo ningún hecho relevante de postergación de impuestos, así que si vamos a seguir así los próximos 40 días en la Argentina vamos a tener un problemón grave porque no se está asistiendo como se debe a las empresas. No se dio ningún auxilio contundente”.