Sin tensión por internas, el juecismo y la Coalición Cívica también buscan su lugar 2021

Son la porción de Juntos por el Cambio que vive con cierta calma esta última parte del convulsionado 2020 y miran de reojo lo que ocurre con las disputas partidarias de sus socios. Lejos de ese fuego amigo que prevalece hoy en el PRO y la UCR, en el juecismo y la Coalición Cívica también buscan su casillero en las Legislativas del año próximo.

Con liderazgos más sólidos y definidos, coinciden en que la coalición debe abrirse a otras fuerzas, destacan la figura de Horacio Rodríguez Larreta por encima de la de Mauricio Macri y sostienen que ya no está el que los bajaba desde Buenos Aires, el exjefe de Gabinete, Marcos Peña.

Ni halcón, ni paloma. Verborrágico, a veces con más punch y poder de impacto mediático en canales nacionales que acá, Luis Juez, el líder del Frente Cívico también aspira a pelear por un casillero que “no necesariamente debe ser para él”, aclaran en su entorno.

Con más diálogo ahora que antes con el expresidente Mauricio Macri, en las últimas semanas fue el anfitrión de un Zoom con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en otro estuvo con el exsenador nacional Miguel Pichetto y el martes estará con Martín Lousteau. Los que lo conocen, sostienen que habla con todos, que en Diputados cultivó una buena relación con Fernando Iglesias y Waldo Wolff, el ala más dura de JxC en la Cámara baja; pero que esto no lo ubica en el sector de los halcones. “No es ni halcón, ni paloma. Va por el diálogo y habla con todos. Incluso desde las diferencias. A Iglesias, por ejemplo, en pleno Zoom le dijo que ‘nunca conoció un tipo tan gorila’ pero la valora la coherencia”, aseguran desde la mesa chica de Juez.

Y en lo que respecta al PRO, además del alcalde porteño, también construyó una relación en el último tiempo con Diego Santilli, el vicejefe de Gobierno porteño y también de origen peronista igual que el propio Juez.

En tanto, pese al alivio de una ausencia inquietante como la de Peña, en el Frente Cívico no olvidan que el ex hombre fuerte de la gestión Cambiemos intentó bajarlo de las listas el año pasado en Olivos. “A él y a (Mario) Negri, y el que los sostuvo fue Pichetto”, recuerdan en el juecismo.

Con Larreta en ascenso en las encuestas, los que hablan seguido con Juez afirman que al Pelado le ve algo que a Macri ya no. “Sin tener el carisma de Mauricio, Larreta te convence con lo que dice”, razonan en el juecismo y apoyan el discurso de apertura del hombre del PRO. De hecho, en el Zoom, Larreta les puso el ejemplo de la coalición con la que gobierna CABA. Tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura porteña.

Larreta, además, devolvió la gentileza diciendo que “Juez es un militante con votos propios”.

En tanto, y apuntando a Córdoba, el diputado nacional sostiene que hay un vacío de oposición al gobernador Juan Schiaretti. Cree que algo encarna Aurelio García Elorrio, otro poco su excompañero de partido, Juan Pablo Quinteros, y después no mucho más. Insiste con lo funcional del radicalismo al PJ en Córdoba y cree que hay que endurecer el discurso de oposición por la limitación de continuidad de Schiaretti.

Más a la derecha. La Coalición Cívica también tiene la continuidad de mandatos asegurada que da tranquilidad interna. Después de la renovación de autoridades, Gregorio Hernández Maqueda seguirá al frente de la CC en Córdoba hasta 2022 y, si bien hubo algunas fricciones, no fue en los términos de otros años. Algo que desde Buenos Aires valoró el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, en algún momento interventor del partido en Córdoba.

El paso siguiente es un pedido que exteriorizaron ayer para que se construya la mesa de JxC en Córdoba. Algo que nunca se pudo dar, por lo que pedirán que intervenga la mesa nacional de la alianza que sí existe con un pedido concreto. “Acá no hay voluntad de hacerla porque hay sectores que siempre fueron funcionales al Gobierno provincial. Sobre todo, los dos principales partidos de la coalición”, sostienen los referentes de Elisa Carrió en Córdoba.

En tanto, y con respecto a la apertura, lamentan la decisión de García Elorrio de no sumarse, pero apuestan a partidos de derecha como el de (José Luis) Espert, NOS y los libertarios. El límite, en este caso, es el PJ. “Si son peronistas inorgánicos, se habla; con el PJ orgánico de Córdoba, no”, razonan.

Sobre las listas del año que viene, hay quienes dicen que Maqueda quiere un lugar en las listas, pero no depende de él. Y no aceptan la lógica de habilitar un cargo para la CC solo cuando le toca renovar.

Qué dicen de los otros. Juecistas y lilitos miran de reojo a radicales y macristas. De los primeros, ven la intención de Ramón Mestre de aferrarse al sello, aunque creen que el exintendente terminará acordando con otros sectores. Y del PRO, sostienen que, en soledad, sin un respaldo fuerte a nivel nacional, no tienen votos; además de no haber construido con un fuerte respaldo nacional. “De hecho, el PRO nacional apoya a Santos, no a los que se pelearon la semana pasada”, dijo una alta fuente de la coalición.