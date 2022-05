“Somos protagonistas, pero hay que mejorar"

Fernando Alarcón es uno de los puntos altos de Instituto en la actual temporada de la Primera Nacional, en la que la ‘Gloria’ es protagonista con cinco triunfos, cinco empates y tan sólo una derrota. El elenco de Alta Córdoba no le quiere perder pisada al líder del torneo, Belgrano, y este lunes visitará al otro perseguidor del ‘Pirata’: San Martín de Tucumán.

En ese marco, PERFIL CÓRDOBA dialogó con este referente del plantel albirrojo, quien sostuvo: “Sabemos que Belgrano, San Martín, nosotros, Quilmes y Ferro, que no están en el pelotón, son equipos que se armaron para pelear. Nosotros buscamos estar arriba. Justo se nos dio ese partido con Agropecuario que no sumamos y en un partido que no sumas, te pasan. Pero sabemos que vamos a ser protagonistas del torneo”.

No le escapa a las etiquetas. Alarcón se hace cargo de los objetivos que hay en Instituto y es así como afronta cada juego

y por esa razón rápidamente se metió en el corazón de los hinchas, ya que es uno de los jugadores más queridos por la hinchada. El marcador central, que la temporada pasada ascendió con Tigre, también siendo una de las figuras del equipo, resaltó, sin vueltas: “Somos protagonistas pero tenemos que seguir mejorando. Es un torneo largo, debemos ser pacientes pero a la vez conscientes de que hay que mejorar mucho como equipo. Es importante que algunas individualidades levanten, eso nos ayudaría”.

—¿Qué imaginas que puede suceder ante San Martín, protagonista y urgido al igual que Instituto?

—Va a ser un partido durísimo. Es otra final. Nosotros tenemos que jugarlo así. Ir a buscar los tres puntos. Sabemos que ellos tienen un gran equipo, que se armaron para ascender, al igual que nosotros. Vamos a ir con nuestras armas.

— ¿ Es un condicionante la cancha en Tucumán?

— Me tocó jugar la última fecha de la temporada pasada, con Tigre, y la gente se hace sentir. Se hacen fuertes con eso. Nosotros le tenemos que tapar el eje de juego de ellos, que es Tino Costa, ir en búsqueda de él, no dejar que lance ni que le de juego a su equipo y después imponernos en los duelos, animarnos a jugar. Vamos a encontrar una cancha linda para jugar y tenemos que tratar de hacer lo nuestro. Será importante ganar los duelos, tanto defensivos como ofensivos.

— A propósito de la defensa, uno de los puntos altos de Instituto es tu sociedad con Parnisari. ¿Cómo se sienten juntos?

— Lo conozco muy bien a ‘Parni’. Me cansé de enfrentarlo. Como central es un jugador que me encanta, tiene una personalidad especial, se siente en la cancha. Yo me siento privilegiado de jugar al lado de él. Estoy contento porque defensivamente, para mí, el equipo está andando bien, pero es el equipo no solo somos ‘Parni’ y yo. Sí, debemos seguir mejorando en lo ofensivo.

—Siguiendo con nombres propios, ¿qué tipo de DT es Bovaglio?

—Un técnico con muchas ideas, muy inteligente para la categoría, muy capaz, lee muy bien a los rivales. Nos da material para que sepamos lo que puede hacer el rival en la cancha. Después, claro, nosotros jugamos. Es un muy buen técnico al que le estoy agradecido de llamarme para venir. Esperamos representar bien su idea de juego.