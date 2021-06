¿Sostener la industria cultural o paliativos para subsistir?

Los aportes no reintegrables –algunos con contraprestaciones y otros sin compromisos– que forman parte de los planes gubernamentales para socorrer al sector cultural, arrancan en montos que van desde los $10.000 y llegan hasta los $70.000 inclusive.

Por caso, el Gobierno de la Provincia anunció recientemente subsidios de entre $30.000 y $70.000 en materia de cultura, para los rubros de ‘Producción de espectáculos teatrales y musicales’ y ‘Composición y representación de obras teatrales y musicales’.

Además, informó el diferimiento en el pago de las facturas eléctricas que vencen este mes, hasta diciembre próximo (con cero por ciento de interés), un plan de facilidades de pago para deudas vencidas de Epec y la eximición del pago del mínimo del Impuesto a los Ingresos Brutos para todo el 2021.

Por su parte, la Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Córdoba abrió otros dos programas dentro de su Plan de Compromiso Cultural: se trata de nuevos planes que se suman a los cinco lanzados en 2020 y que contemplan el apoyo a Elencos Artísticos Barriales (destinado a personas trabajadoras del arte y la cultura) y Cultura en Movimiento, colectivos artísticos-comunitarios que trabajan en barrios de la ciudad (orquestas, grupos teatrales y talleres de danza).

Así, desde la Subsecretaría se elegirán 250 beneficiarios que recibirán una ayuda de $12.000, en tanto que el otro programa municipal beneficiará hasta 20 propuestas de elencos artísticos barriales, con $55.000 para cada proyecto. Mientras que en el plan provincial podrán inscribirse hasta el 30 de junio, el municipal estará vigente hasta el 20 de este mes.

Si bien estos programas conforman -en su totalidad- presupuestos de millones de pesos inyectados a la industria, lo cierto es que el universo de artistas es muy grande y muchos de ellos no cumplen los requisitos solicitados para acceder a estos beneficios.

Tal es el caso de muchos músicos de la ciudad: “Una de las condiciones que nos piden es ser monotributista, pero muchos músicos no tenemos monotributo porque genera un gasto mensual fijo y tenés que andar muy bien para poder pagar un monotributo”, se lamentan.

Pancho Castillo, de la Small Jazz Band, agrega que “estos aportes, que no son montos muy significativos, son una curita para un enfermo terminal”.

En este sentido, Toto López, del Frente de Trabajadores de la Cultura de Córdoba, destacó a PERFIL CÓRDOBA que, efectivamente, el requisito del monotributo deja afuera a un grupo grande de artistas y que al plantear la situación, el Estado provincial elaboró una nueva línea que contempla una ayuda de $10.000 por única vez a través de una cuenta en el Banco Provincia, sin necesidad de tener monotributo.

“En cuanto al ámbito municipal, pudimos conseguir una mesa de diálogo permanente y han destinado un monto de $2 millones para los espacios de la Red de salas de teatro independiente de la ciudad”, detalla López. Y agrega: “Todo es escaso y poco. Pero hay algo que tenemos que reconocer: el Estado, mínimamente, se está haciendo presente”. Además, agregó que “desde el INT (Instituto Nacional del Teatro) están trabajando en un refuerzo del Plan Podestá, implementado el año pasado, más amplio y más flexible, que contemple a más espacios”.

Por su parte, el guitarrista y compositor Héctor Tortosa se presentó en la convocatoria de Fondos de Fomento de la actividad cultural de la Subsecretaría de la Municipalidad para hacer un disco: “Son una serie de canciones inspiradas en las aves de Córdoba. Como yo también estudié biología, tomé determinados cantos de aves para las melodías y las letras las hice basadas en dichos populares. Si bien son solo $35.000 pienso que ayuda. He ganado concursos nacionales e internacionales y siempre hay que sumar dinero para terminar los proyectos”, relata.

Tortosa cuenta que con su ópera ‘Patagonia y su héroe Elal’, con la que ganó en el Fondo Nacional de las Artes, le dieron $60.000. “Y es una ópera millonaria; no hay diferenciación entre un dúo y una ópera, en la que participan más de 100 personas”, reflexiona.

Para la docente y directora de teatro Marina Abulafia, estos programas no representan un sostén sino una ayuda esporádica: “Los montos son irrisorios, tengo un grupo de 20 personas (cinco elencos). Es un salvataje de un mes pero no hay continuidad en el pago. No se entiende, sobre todo cuando están haciendo inversiones millonarias para una plaza en el Cerro”. (NdelE: se refiere a la puesta en valor del Parque de las Naciones por más de $72 millones).

Desde la Red de salas, Julieta Lazzarino cuenta que son varias las salas que ya han podido anotarse en el programa de la Provincia. “Más o menos la mitad de las salas pudimos presentarnos. De todos modos, no tenemos idea si va a salir el pago o no”, dice.

En cuanto a lo que representan los montos a los que pueden acceder ($30.000 para las categorías más bajas de monotributo y hasta $45.000, las más altas), Lazzarino detalla que esos montos implican el pago de dos alquileres en el caso de una sala pequeña y de uno en las salas más grandes; esto, en el marco de una pandemia que ya lleva más de un año.

“Todo suma, es una ayuda más y nos anotamos porque lo necesitamos, porque lo real es que los espacios están cerrados y no hay ingresos. Pero hasta ahora, el apoyo del INT sigue siendo lo más contundente que hemos tenido”, señala.

Por último, Ivanna Martín (Teatro La llave) reconoce la buena voluntad y la preocupación del Estado, pero sostiene que están atados a un presupuesto que no alcanza: “El año pasado nos dieron $16.000 por única vez, pero tengo una deuda de luz de $200.000, de la temporada 2019. Era nuestra segunda temporada y nos había ido súper bien, pero luego estuvimos cerrados 11 meses”.