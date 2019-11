Sube y baja

por Hugo Caric

Al mejor estilo menottista, el gobierno de Córdoba tiró el achique. De todos modos, la táctica que el ministro de Finanzas Osvaldo Giordano dispuso en la cancha grande de la política, con el retoque de los números provinciales, difícilmente logre dejar en off side a la inflación.

El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2020, aprobado el miércoles pasado por la Unicameral, asciende a $334.174.000.000, lo que implica un incremento nominal del 40% respecto a la partida anterior. En el mejor de los casos, el ajuste empataría las previsiones que se hacen para el primer año de mandato del nuevo gobierno nacional.

En 2019, el esquema de distribución de recursos alcanzó en Córdoba la cifra de $220.745.909.000, con un incremento del 32% que quedó muy por debajo del 42,2% de inflación acumulada anual.

A la Agencia Córdoba Deportes le tocarán $568.113.000, lo que representa un 0,17% de los números totales pautados para los primeros 366 días del tercer gobierno de Juan Schiaretti.

Los gastos ordinarios de la repartición incluyen una planta permanente de 244 cargos, un colegio, un albergue, un museo, un centro de alto rendimiento y el mantenimiento del Estadio Kempes, además de programas de iniciación y promoción deportiva y un plan de becas que beneficia a 170 atletas y entrenadores.

Las obras complementarias, como las que Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) exige para la disputa de la Copa América 2020 y la final de la Copa Sudamericana 2020, se financian a través de partidas especiales que son asignadas al Ministerio de Obras Públicas.

Verde oscuro

El ajuste presupuestario adquiere carácter negativo cuando las cifras en pesos se cotejan con las pizarras de las casas de cambio.

En el ejercicio anterior -aprobado el 5 de diciembre de 2018 con un dólar a $38,40- la Agencia Córdoba Deportes dispuso de U$S 10.504.869. Para el próximo año, la remesa –votada esta semana con la divisa estadounidense a $62.90- llegará a U$S 9.032.003. La diferencia, U$S 1.472.866, implica un recorte del 14,02%.

La comparación no es odiosa, teniendo en cuenta que 2020 será un año olímpico y que la gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento que reciben ayuda económica del estado provincial tendrán que afrontar numerosos gastos para buscar su clasificación y/o competir en los Juegos de Tokio, que se realizarán del 24 de julio al 9 de agosto próximos.

Para estos atletas –algunos de ellos asistidos también por el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) y algunos municipios-, el aumento del 40% implicará pasar a cobrar una mensualidad de entre $ 4.200 y $8.400.

“No hay relación entre los costos en pesos y en dólares. El dólar ha sufrido una serie de vaivenes y descontroles, fundamentalmente en los últimos tiempos, así que es imposible equiparar. No obstante, considero que es un muy buen presupuesto el que tendrá el año próximo el deporte de Córdoba”, sostiene Medardo Ligorria, el titular de la Agencia.

“Creo que la partida asignada, que será distribuida por una nueva gestión, contempla todas las necesidades que pueda tener el deporte de la provincia en 2020”, sostuvo el funcionario, quien dejará su cargo en los próximos días.

Ligorria reveló que, en el actual esquema de erogaciones, hoy la Agencia Córdoba Deportes tiene un solo costo fijo que se calcula en moneda extranjera. “Cerca del 80 por ciento de los insumos necesarios para el mantenimiento del campo de juego están dolarizados”, puntualizó.

Campana, el elegido

El próximo 10 de diciembre Medardo “Lomo” Ligorria delegará el mando de la Agencia Córdoba Deportes en el actual legislador Héctor Oscar Campana, su compañero de equipo en la época dorada de la Asociación Deportiva Atenas.

“El Pichi” será el séptimo presidente del ente público-privado que en sus dos décadas de existencia también tuvo en el máximo cargo a Horacio Manzur, Luis Oliva Funes, Emeterio Farías, Agustín Calleri y Oscar Dertycia.

Campana, de 55 años, ejerció funciones en la Unicameral durante los últimos cuatro años y antes se desempeñó como vicegobernador provincial y concejal en la capital cordobesa.

PERFIL CORDOBA lo anticipó en su edición del 16 de junio pasado en la nota que se tituló "Suena Campana".