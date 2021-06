Tagle: “prefiero perder mis empresas que perder el país”

-¿Qué opinión le merecen los dichos de la diputada Vallejos, sobre que los sueldos de los legisladores eran una vergüenza, tras aumentarse las dietas un 40%?

-Es muy poco feliz que una diputada de la Nación, en este contexto económico, no solo con lo relacionado a la cuarentena, sino también con un aumento de la pobreza preocupante, haga una ostentación de ese tipo y se aumenten un 40% los sueldos, en un país que está atravesando una situación delicada y donde la economía no puede convalidar esos aumentos. Nadie está en contra de que la gente gane muy bien, pero debe hacerse en un contexto donde la economía crezca. Ahora, cuando hay sectores muy postrados y con la economía decreciendo, me parece que es una desubicación y no ayuda a la paz social, porque estos dichos irritan a mucha gente.

-La oposición acompañó el proyecto, aunque muchos dicen que donarán el aumento.

-No tengo detalles, pero creo que la oposición se equivoca al convalidar esto, porque irrita. Sí creo que el sector público debería haber hecho un ajuste. El sector privado lo hizo porque el mercado y la situación económica se lo ha exigido. Acá, a diferencia de lo que pasó en muchos países, no hubo ajuste del Estado. En un momento el Presidente dijo que los empleados púbicos trabajaban muy duro y que por lo tanto merecían ganar lo que ganaban. ¿Y el privado? Trabaja muy duro también, tiene que tiene que haber un equilibrio.

-Un tema del que no se habló mucho fueron las declaraciones del Presidente sobre la propiedad privada. ¿Qué opinión tiene al respecto?

-El Presidente está con un problema de desorientación. Antes de asumir hizo declaraciones muy en contra de Cristina de Kirchner y eso abrigó alguna esperanza de que hubiera una cierta moderación y no volver a la época del kirchnerismo de Crsitina, pero eso no se cumplió. El Presidente ha sido manipulado por la vice y ha hecho comentarios muy desatinados, que no se condicen con un Presidente de la Nación, porque el momento es muy delicado y no tiene que equivocarse con respecto a la orientación del país.

Si tenemos un Presidente que dice que hay tierras desocupadas y que deberían estar siendo ocupadas por gente que podría estar construyendo su techo ahí, está vulnerando y atacando el principio fundamental de la economía capitalista, que es la propiedad privada. Nadie quiere invertir en un país sin seguridad jurídica, donde el resultado de su trabajo va a poder incorporarlo a su patrimonio de manera inviolable. Si uno tiene riesgo de que lo que produce en un país puede ser usurpado, es muy peligroso. Este mensaje del Presidente ha sido muy peligroso y genera muchas dudas respecto al futuro de la Argentina y hacia dónde va. La sociedad argentina está desconcertada con este gobierno.

-¿Cree que el gobierno se va a radicalizar de cara a las elecciones?

-El gobierno ha incursionado en un proceso, donde toda la economía está intervenida por el Estado. Acaban de congelar el precio de 70 productos, el Estado introdujo una política cambiaria que genera un cepo cambiario, muy negativo para la economía con un tipo de cambio libre muy alto respecto al cambio oficial. Eso genera incremento y estímulo a las importaciones y falta de estímulo a las exportaciones. Los empresarios preferimos que el mercado sea el árbitro y no que un funcionario de turno diga a qué precio hay que producir, vender, si se puede exportar, si no puede importar: eso es nefasto para la economía, que está excesivamente intervenida y eso lo están haciendo para llegar a las elecciones de una forma controlada.

-¿Dónde está puesto el foco del gobierno?

-En que no se les escape la emisión y en el déficit que están generando, que de alguna manera lo mantienen con los controles a los que hacía referencia, pero eso es de corto plazo, todos sabemos que los controles terminan explotando. Creo que el gobierno puede cumplir su plan porque el valor de la soja ayuda mucho. Habrá una cierta estabilidad macroeconómica, pero después legarán los desequilibrios que la sociedad los terminará pagando.

-¿En qué puede derivar esta situación?

-Es difícil saberlo, pero hoy tengo que preocuparme más por el país que por la salud de mis empresas, porque a la larga voy a perder a mis empresas. Yo prefiero perder mis empresas que perder el país. Con políticas equivocadas como las actuales, basada en estímulos artificiales e intervenciones del Estado en la economía, perderemos la República y por añadidura las empresas. Creo, a su vez, que la sociedad está sufriendo con estas políticas equivocadas.

Una frase, una opinión

-Juan Schiaretti: “un administrador eficiente”.

-Alberto F.: “una desilusión que la Argentina está asumiendo”.

-Mauricio Macri: “una esperanza para el país por sus definiciones conceptuales”.



-Cristina: “es una tragedia que piense de manera tan equivocada para el futuro del país”.

-Gustavo Santos: “una esperanza dentro de un movimiento que puede ser una alternativa para el gobierno de Córdoba”.

-José Manuel de la Sota: “fue un gobernador hábil, inteligente”.