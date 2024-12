Talleres y Kudelka, cara a cara en un duelo crucial

El estadio Mario Alberto Kempes será el lunes el escenario de un enfrentamiento crucial en la fase final de la Liga Profesional entre Talleres y Huracán, que actualmente marchan en el tercer y segundo puesto de la tabla de posiciones, respectivamente. Más allá de la importancia deportiva, el partido trae consigo un condimento emocional: la presencia de Frank Darío Kudelka, ícono de Talleres y actual entrenador del ‘Globo’.

El ‘Profesor’ llegó a barrio Jardín en 2014, cuando el equipo transitaba la dura realidad del Federal A. En apenas dos años, lideró al club en un ascenso meteórico hasta devolverlo a Primera División, un logro que marcó un antes y un después en la historia reciente de la institución. Su legado no se detuvo ahí: en 2018, bajo su conducción, Talleres clasificó a la Copa Libertadores, un hito que consolidó el resurgimiento del club conducido por Andrés Fassi.

Pero todas las historias llegan a su fin y en ese 2018, Kudelka se despidió de la institución entre lágrimas, dejando un mensaje que los hinchas aún recuerdan con cariño. “No es fácil irse de Talleres. Me voy a seguir sintiendo parte de la institución de por vida. Me tiñeron el corazón de azul y blanco. Nunca me voy a olvidar”, dijo el DT emocionado en aquel entonces.

Ese vínculo especial quedó demostrado cada vez que el técnico enfrentó a Talleres desde entonces. En 2022, al frente de Lanús, declaró, también compungido, tras un partido en el Kempes: “Es muy difícil dirigir acá, porque la emoción me supera”.

Un mano a mano picante. Kudelka dirigió a Talleres en 114 partidos, con una efectividad del 62,9 por ciento (ver aparte) y se medirá con otro DT importante en la reciente historia albiazul: Alexander ‘Cacique’ Medina, que lleva 100 juegos al frente de Talleres, con un 51 por ciento de efectividad. Los técnicos que el lunes se verán las caras tuvieron en su momento un duro enfrentamiento.

En mayo de 2020, luego del picado duelo entre Newell's y Talleres, que terminó en un caliente 1-1, las miradas se las llevó una situación insólita: una discusión acalorada entre Kudeka –por ese entonces DT de la ‘Lepra’– y el ‘Cacique’. La discusión fue captada por las cámaras. “¿Yo te falto el respeto?, le preguntó Medina al ‘Profesor’. “No camino en tu calle”, le contestó Kudelka y el uruguayo enojado le retrucó “andá para tu casa entonces”. Kudelka la siguió: “A mí no me vengas a prepotear. ¿A quién le ganaste?”. Así, al entrenador de la ‘T’ insultó: “Me dijeron que eras bobo pero no creí que tanto...”. “Bocón y maleducado... Solito, mano a mano”, desafió Kudelka en un ida y vuelta que se terminó con un: “Llamame. Vamos a tomar un café o lo que quieras” de Medina.

Cotejo decisivo. Ahora, al mando de Huracán, Kudelka regresa al estadio que lo vio triunfar, esta vez para un duelo que promete ser decisivo en la lucha por el título y por la clasificación a la Libertadores del año que viene. Talleres, con 42 puntos, y Huracán, con 43, saben que una derrota podría alejarlos de sus respectivas aspiraciones en una definición de campeonato que se anticipa infartante.

El partido tendrá el condimento extra –como si hiciera falta algo más– de que el lunes cuando se enfrenten Talleres y Huracán ya se habrán jugado los cotejos de Racing y Vélez. En consecuencia, jugarán con la presión de mantener vivas sus esperanzas de campeonato.

Libertadores 2025 en la mira. Más allá de que las ilusiones de salir campeones están intactas para Talleres y el lunes será una final anticipada ante el ‘Globo’ de Kudelka, el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene se presenta inminente. Es que si la ‘T’ supera a Huracán y Boca no vence a Gimnasia de La Plata en la Bombonera, el objetivo estará sellado. Además, la otra posibilidad de consumar la clasificación anticipada es con un empate de Talleres y una derrota del ‘Xeneize’.

Para los hinchas de Talleres el encuentro será una mezcla de nostalgia y ambición: enfrentar a Kudelka, el hombre que desde el banco de suplentes transformó al club, pero con el deseo de superarlo en el camino hacia la gloria.