Stella Maris Juncos es una jugadora clave en el desarrollo del fútbol femenino profesional. La abogada cordobesa está a cargo del Programa de Fútbol Femenino de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) –junto al coordinador Néstor Fabbri y la psicóloga Romina Calcagno- y desde ese lugar viene trabajando por los derechos de las mujeres en el mundo de la pelota.



“Desde el 16 de marzo del año pasado, cuando la AFA anunció el comienzo de la era profesional, se avanzó mucho en la cuestión legal”, sostiene la letrada. “A diferencia de lo que sucede en otros países, como por ejemplo en España, en Argentina el fútbol femenino tiene el mismo Convenio Colectivo (el 557/09) que el masculino, lo que significa que tiene los mismos derechos”, señala.

“Implica la posibilidad de reclamar la libertad de acción en caso de incumplimiento de pago, el derecho a cobrar el 15 por ciento de una transferencia, la obligación de hacerse el apto físico, el acceso a la obra social y al fondo de retiro, entre otras cosas. Significa ni más ni menos que ponerlos en igualdad”, explica.

Juego lento

“Mi tarea aún es muy poca en Córdoba”, afirma Juncos respecto al fútbol femenino, ya que el certamen de Primera A de la AFA es el único que tiene carácter profesional en el país. En esa competencia participan 16 equipos de Buenos Aires y Rosario Central como único “invitado” del interior.

“En el fútbol cordobés los clubes están haciendo un trabajo importante. Necesitan hacer inversiones que todavía no pueden afrontar y la actividad no genera recursos por sí misma, pero hay voluntad. Lo importante es que todas las partes se involucren. No tengo dudas de que tarde o temprano el profesionalismo va a llegar a Córdoba”, destaca.

“Belgrano, Talleres y Racing tienen proyectos ambiciosos, pero competir a nivel nacional requiere una apuesta fuerte en lo dirigencial”, puntualiza.

Pelota quieta

“Hoy tenemos a 200 futbolistas profesionales con contratos registrados”, detalla Juncos. Revela que son varios los clubes que superan el mínimo de los ocho acuerdos que la AFA le subsidia a cada uno de los 17 clubes de Primera A, y entre ellos menciona a Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y UAI Urquiza. “Algunos tienen más de 20 contratos”, enfatiza.

“El salario mínimo es de $20.250 y hay clubes que han pactado premios por objetivos. La idea es que cada temporada sean más las profesionales. Hay casi 500 futbolistas en la Primera A”, comenta.

“El regreso del fútbol femenino, al igual que el del fútbol masculino, dependerá de las condiciones sanitarias”, expresa la abogada sobre la inactividad impuesta por la pandemia. Y hace hincapié en la situación contractual de las futbolistas: “No hay prórroga automática, pero sí un acuerdo entre AFA y FAA para que los clubes puedan celebrar contratos por seis meses de manera excepcional. También se garantizó el pago a los futbolistas cuyos contratos finalizan el 30 de junio y no renueven sus vínculos, del básico de convenio y la obra social hasta el 31 de diciembre”.

“Se está trabajando mucho en el fútbol femenino, por eso lo llamamos fútbol en evolución, pero quedan muchas cosas por hacer. Hay que cambiar toda una cultura”, concluye la letrada del sindicato de futbolistas.

Embarazo y maternidad



En febrero pasado, Stella Maris Juncos participó en Amsterdam de una convención organizada por FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) y también del congreso de “Women In Sports Law” (WISLaw), una asociación internacional que une a mujeres de más de 40 países que se especializan en derecho deportivo de la cual es miembro. Allí disertó sobre maternidad y embarazo en el fútbol femenino, un tema sobre el que Argentina es pionera en materia de legislación.

“En el convenio colectivo de FAA se incluyó expresamente la licencia por embarazo y maternidad”, cuenta la profesional. Y explica los alcances de la disposición: “Antes de cada partido las futbolistas firman una declaración de no embarazo y deben notificar al club en el supuesto de que se encuentren embarazadas, presentando el certificado médico con la fecha presunta del parto. Si están embarazadas no pueden participar en los partidos y sólo pueden realizar las actividades físicas o deportivas que indique el facultativo personal. Durante el embarazo la futbolista conserva su empleo y el club debe seguir pagando su salario hasta que se le habilite a reiniciar la actividad, aún si el contrato se hubiera extinguido”.

Copa Federal

La Copa Federal de Fútbol Femenino, cuya creación fue anunciada por la AFA en febrero pasado, permitirá a los equipos del interior del país y a los 38 del ámbito metropolitano que compiten en Primera B y Primera C, medir fuerza con los 17 clubes que ya están insertos en el ámbito profesional.

La Liga Cordobesa de Fútbol podrá tener un representante en este certamen, ideado a imagen y semejanza de la Copa Argentina. Belgrano, el campeón vigente, sería el embajador de La Docta.