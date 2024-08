"Tenemos que tener una buena infraestructura de protección de datos"

El especialista en derecho y seguridad informática asegura que en lo que a la regulación específica de IA se refiere, hay dos dimensiones muy importantes en nuestro país actualmente: los riesgos para las personas y la promoción del desarrollo. “Hay que entender que son modelos de lenguajes entrenados en base a mucha información, datos y capacidad de procesamiento con sistemas predictivos. No es inteligente per se, sino que calcula las probabilidades de cómo contestar a un requerimiento”.

Por tal motivo, para él, el foco no está puesto en la IA propiamente dicha si no en la manera en la que se regula. “Tenemos que tener una buena legislación y una buena cultura de protección de datos porque la IA tiene riesgo sobre las personas por sistemas predictivos (por ejemplo, toman decisiones que deberían estar supervisadas por un ser humano), por sistemas generativos que pudieran dañar de alguna manera o que usan propiedad intelectual, información no autorizada, decir información falsa, alucinar, etc”.

Ante la pregunta sobre a qué debemos estar atentos como usuarios, Piazza asegura que “los usuarios deberían tener conciencia de que si uno está permitiéndole a Meta el acceso a las conversaciones de WhatsApp, esa información va a ser usada para entrenar inteligencia artificial, es necesario tener esa conciencia y revocar permisos”.

Diputado cordobés propone regular por ley la Inteligencia Artificial en Argentina

La situación en Argentina. El punto central, para él, es definir qué se hará para promover el desarrollo de industrias y emprendimientos nacionales en esta ola de y cuál será la estrategia nacional para que el Estado, los privados y los usuarios incorporen la tecnología de la IA en sus procesos y transformaciones digitales. “Tenés a Damian Reidel –jefe de asesores de Milei– diciendo que ‘la no regulación es nuestro activo principal’ y no queda claro cuál será el modelo de desarrollo en el que vendrán a invertir”. Pero para Piazza también es necesaria la legislación. Al respecto, asegura que proyectos como el de Juan Brügge tiene una intención noble, pero tiene “una lógica similar al reglamento europeo pero no tiene una mirada puesta en lo que le conviene a Argentina o en el proceso sobre el cual identificamos nuestra mejor oportunidad en el tema”. Por otro lado, también está el proyecto de Martín Yeza que propone un sistema experimental más promotor de la inversión y de la innovación”, que es el que acompañan las cámaras empresarias argentinas. “Me parece que tenemos que entender como país, cuál es nuestro rol y nuestro negocio, antes de poner herramientas legales o instrumentos”.