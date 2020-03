“Tengo buena relación con Alberto Fernández”

por Gabriel Silva

De muy buen vínculo con el gobernador Juan Schiaretti, quien primero lo eligió vicegobernador en su segundo mandato y hace poco más de un año lo impulsó como candidato a la intendencia de la capital provincial, la expectativa está en la relación con Casa Rosada.

- Es visible la buena relación con Schiaretti, ¿cómo es con Alberto Fernández? ¿Hay diálogo directo?

- Tengo buena relación con Alberto desde antes que fuera candidato, varias veces conversé con él. En esta etapa no hablamos, pero estoy dispuesto a que trabajemos juntos. Sí conozco muchos ministros porque son de nuestra generación o porque fueron diputados cuando estuve en el Congreso.

Creo que tenemos que trabajar todos juntos. La Argentina está en una crisis tremenda y no da lugar a ninguna pelea. Cada uno defiende los intereses del distrito que le toca gobernar y es comprensible, pero hay que trabajar en una línea de unidad.

- ¿Aspira a presidir el PJ en la Capital?

- Para mí sería un honor. Hay cosas que se hicieron muy bien y tenemos que continuar en ese sentido. Somos un grupo que nos conocemos, pero estoy pensando 100% en la gestión.

- (Eduardo) Duhalde dijo en PERFIL CORDOBA que Schiaretti es el mejor gobernador del país, ¿qué falta para un acercamiento Nación-Provincia?

- Que merecido tiene Juan ese halago. Schiaretti es un estadista que llevó a Córdoba a un progreso en un proceso que inició José y continuó Juan. Tenemos un gobernador con una visión que permitió que la Ciudad no esté peor, acá si la Provincia no hubiera hecho obras estaríamos muchísimo peor. Se escriben cosas que no son sobre la relación con la Nación porque Juan viene trabajando con el Presidente. Sin olvidar que hoy la preocupación del Presidente es ver cómo renegociar para salir adelante con una espada que es la deuda. Todos estamos esperando ver cómo salimos adelante. Somos un peronismo republicano y desarrollista. El Presidente y el gobernador cuentan conmigo para trabajar en conjunto para que Argentina pueda despegar.



Llaryora en frases

"¿Cuánto se discutió el tema taxis? Quién era el propietario, el chofer… En 70 días reempadronamos con ID, se le pone GPS y se abre a otros mecanismos de pago".

"La modernización en Tamse con el 70% de las unidades con WiFi"

"Le vamos a dejar un valor de modernidad a Córdoba"

"Vamos a darle a los centros vecinales recursos para que atiendan sus espacios. Es ir un paso más allá de lo que hizo Martí con los CPC y fortalecer el vecinalismo"

"Le debíamos 40 millones de pesos al Correo y no podíamos ni mandar una carta cuando entramos"