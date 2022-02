Tras dos años: ¿llegó el fin de la pandemia?

Desde hace algunas semanas en Córdoba –y en gran parte del mundo– las estadísticas vinculadas a la pandemia de Covid-19 muestran un sostenido descenso.

Los números de nuevos casos positivos, ocupación de camas críticas y fallecidos, por citar solo algunos de los ítems que fueron puestos bajo la lupa en los últimos 24 meses, son cada vez menores y en contrapartida, el número de personas vacunadas aumenta cada día. Países de todo el globo deciden levantar todo tipo de restricciones y anuncian el comienzo de una nueva etapa. Frente a este alentador escenario la pregunta que surge es: ¿llegó el fin de la pandemia?

Para responder este interrogante, y analizar la posibilidad de que la enfermedad pase a una fase endémica en donde la sociedad deba aprender a convivir con el virus, PERFIL CÓRDOBA consultó a expertos de distintos ámbitos.

Al respecto, Alicia Cámara, viróloga del Instituto de Virología Vanella de la UNC, que estudia los coronavirus desde 2013, afirmó: “La pandemia todavía no ha terminado, por más que algunos países hayan relajado las normas de cuidado. La OMS no ha declarado el fin y actualmente hay variantes que siguen infectando. Hasta que la inmunidad no crezca aún más, va a seguir circulando e infectando (a personas) susceptibles”.

“Por más que tenemos una alta cobertura por la inmunidad natural y por las vacunas, tenemos continentes enteros que están sin esta protección. El mundo es uno solo y mientras haya gente que pueda infectarse y generar nuevas variantes por las mutaciones, la pandemia no habrá terminado”, analizó Cámara.

La viróloga apuntó también cuál sería el escenario que podría presentarse en los próximos meses, en caso de que no se sigan generando nuevas variantes de preocupación: “De la pandemia vamos a pasar a una endemia regional propia de cada país. Pandemia y endemia se refieren al espacio geográfico que ocupa la enfermedad. Pandemia es cuando una infección afecta a más de tres continentes, endemia es una infección regional, propia de un lugar. Con base en mi experiencia previa de 20 años trabajando en infecciones respiratorias, creo que vamos a ir a una infección respiratoria aguda estacional como es el caso de la influenza que provoca la gripe”, concluyó.

Los próximos 20 días, claves. Por su parte, Jorge Aliaga –físico, secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham (Unahur) y exdecano de Ciencias Exactas de la UBA– consideró que “todavía no hay certezas de que esto se haya terminado”. “Incluso han aparecido subvariantes de Ómicron –agregó Aliaga–. Argentina tiene una ventaja que no terminamos de apreciar totalmente que es estar muy vacunados. Incluso fue un acierto vacunar a los menores. De ahí a decir ‘esto ya es una gripe’ es un error. Todavía la mortalidad no es como una gripe”.

“Si bien la incidencia bajó muchísimo respecto al desastre que fue hace unos meses, estamos a niveles de confirmados similares a los del invierno, es decir que son muy altos. Ahora estamos en 15 mil casos, cifra que es muy distinta comparada con los 150 mil que habíamos tenido. Pero tener entre 15 y 18 mil casos diarios no es un número bajo y eso que se registran pocos casos, ya que hay muchos casos leves”, dice el investigador que tuvo un rol de asesoramiento muy importante a diversos estamentos gubernamentales

Para Aliaga, el escenario que se presente luego del fin de semana próximo será determinante para poder interpretar si la pandemia está en una franca retirada: “Es fundamental lo que pase en los próximos 20 días. El año pasado la suba fuerte arrancó después del carnaval, cuando la gente volvió a trabajar de lleno y al mismo tiempo volvieron las clases. Esta vez coincide con el inicio de clases. 10 días después de esa fecha podremos analizar. Si vemos que las cifras siguen bajando, va a ser un muy buen indicador. Dicho esto, es importante aclarar que una variante nueva puede cambiar por completo el escenario”, completó.

Cautela local. Laura López, directora de Epidemiología de la Provincia de Córdoba, advierte que es “muy precipitado decir que la pandemia se terminó”. “Es necesario seguir evaluando el comportamiento de la enfermedad, ya que todavía existe una elevada incidencia de casos. No obstante, debido a la tendencia actual de descenso, es necesario adaptar el sistema e ir integrando las vigilancias pero el sistema debe ser sensible y estar alerta por si esta tendencia se modifica. Falta un poco de tiempo para hablar del Covid-19 como endemia, por el momento no podemos predecir su comportamiento”, aseguró López.

Por su parte, Juan Pablo Caeiro, jefe de Infectología del Hospital Privado comentó: “El paso de pandemia a endemia es cuando aceptamos cierta cantidad de riesgo, sin abrumar nada. Creo que eso está pasando ahora lentamente. Pero el Covid-19 no se irá, sino que solo aceptaremos cada uno a su manera los riesgos. Por suerte tenemos drogas efectivas y vacunas. Pero vamos a tener infecciones, hospitalizaciones y muertes por un tiempo”.





Rafael Epstein: “Las bolsas comerciales reflejan que está más controlado y tal vez en su etapa final”



Rafael Epstein es ingeniero industrial y doctor en Analítica Avanzada por la Universidad de Chile. En los últimos años, trabajó como asesor del gobierno de Chile. El profesional indicó que debido a que se viene la etapa de primaveraverano en el hemisferio norte, “la mayoría de la población vivirá en un marco de apertura muy grande”.

Epstein precisó que “el 80 o 90 por ciento de las personas viven en el hemisferio norte; el mundo se va a abrir, pero distinta es la situación de Sudamérica, que entra en el invierno y aquí ya no está tan claro ese esquema de aperturas”.

Para el profesional, el mundo considera que la pandemia está en una etapa final, la cual se refleja puntualmente en el indicador que brindan las bolsas de valores internacionales: “Hay un sector que muestra de alguna manera la mirada global y es el de las bolsas comerciales, que en esta etapa reflejan la visión de que esto está más controlado y tal vez en su etapa final. El mundo lo piensa y se refleja en las bolsas”.

Epstein subrayó el hecho de que la tendencia histórica “es que estos virus tienden a ponerse cada vez más suaves, hay más vacunas, hay más tratamientos y todo indica que vamos a tener un mejor invierno que el año pasado”.

“Si uno mira experiencias de otros coronavirus, ve que las pandemias tienen dos años agudos, así fue la Gripe Española. Lo que sí hemos visto es que esta enfermedad fue más dramática que cualquier otra. El nivel de contagio que tuvo el Covid no se vio en los últimos 100 años. Hay que tener paciencia y un poco de suerte también, para que las mutaciones sean más favorables de acá en adelante”, completó el especialista chileno.







Florencia Cahn: “No terminó, pero es una pandemia diferente a la que comenzamos a vivir a principios de 2020”

“Las vacunas son las principales responsables de la situación de alivio global que se vive en torno a la pandemia”, aseguró Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, quien sostiene que “la pandemia lamentablemente no terminó, pero es una pandemia diferente a la que comenzamos a vivir a principios de 2020. Es una pandemia diferente porque el virus es diferente, las variantes que circulan son diferentes y además porque en Argentina nos encuentra vacunados y vacunadas”. “Esto significa que si bien la variante Ómicron es muy transmisible, las personas que atraviesan la enfermedad y cuentan con el esquema completo de vacunación, dos dosis y un refuerzo, suelen tener cuadros leves”, aseveró Cahn.

“El objetivo principal de la vacunación contra Covid es disminuir las formas graves, las hospitalizaciones. El impacto de las vacunaciones es muy notorio. La pandemia no terminó, pero es una pandemia diferente. Gracias a las vacunas y a los cuidados podemos hacer, de a poquito, cada vez más actividades”, cerró la infectóloga.