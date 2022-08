¿Tristeza tem fin?

La actitud le empató al juego. El empuje del final le permitió a Talleres rescatar un punto en el Estadio Kempes ante Racing Club, que lo superó ampliamente en los primeros 45 minutos pero que en el entretiempo se olvidó en el vestuario el traje de candidato. La igualdad le terminó quedando bien al partido, más allá de que en cancha siempre hubo un equipo que supo lo que quiso y otro que hizo lo que pudo.

“Cuando fuimos competitivos, el partido nos dio chances. En el primer tiempo no pasaron por arriba, hay que tener la humildad de decirlo. En el descanso hablamos algunas cosas, hicimos cambios y la historia fue diferente. ¿Si se trató de una cuestión de actitud? No, no… no voy a hablar de actitud”, señaló Pedro Caixinha, el entrenador de la “T”, esquivándole a ese término que ya le generó algunos desencuentros adentro del vestuario.

Un partido parecido vio Fernando Gago, su colega de la Academia: “En la etapa inicial jugamos bien. Tuvimos varias situaciones y no logramos convertirlas, y después pagamos caro los errores. Es una pena, porque creo las cosas estaban dadas para que nos lleváramos los tres puntos”.

No se equivoca “Pintita”. Si su cuadro hubo tenido mejor puntería, o más convicción, podría haberle sacado provecho a ese arranque para el olvido que tuvo el local. En el segmento inicial la puesta en escena del Albiazul resultó preocupante: un equipo sin ideas, ni juego, ni marca, ni presión, incapaz de dar dos pases seguidos y otorgando muchísimas ventajas defensivas. Una vez más. Así no hay Herrera o Aguerre que aguanten.

COPETTI Y MALATINI. Otro de los duelos de ayer en el Estadio Kempes. El delantero de Racing Club no pudo sacarle lustre a su chapa de goleador, a pesar de las ventajas que Talleres otorgó en defensa. /// FOTO: PRENSA RACNG CLUB

Al gol de Carlos Alcaraz, a los 36 minutos de juego el público de Talleres se lo tomó con soda. O al menos eso pareció. Pero la falta de reacción del dueño de casa, acentuado con un par de errores muy groseros, encendió las alarmas en las platea VIP y en el teléfono celular del presidente Andrés Fassi: “Movete Talleres, movete/movete, dejá de joder…”. Fue el momento más tenso de la tarde, cuando pareció que el viento se lo llevaba todo.

Segundas partes…

Talleres reaccionó a tiempo. Corrigió algunos defectos futbolísticos (estrechó filas en mitad de cancha e hizo jugar más a Garro y Valoyes) y también mostró un ímpetu diferente. Ese cambio de actitud le permitió maquillar algunas falencias notorias que parecen no tener solución. Y también llegar al penal que el delantero colombiano transformó en empate.

Esta vez la vio antes Caixinha. Los retos y los retoques dieron resultado, aunque el estratega portugués pareció conformarse demasiado pronto con la restauración de la igualdad inicial. Con 25 minutos por delante, improvisó a Buffarini para aguantar los embates racinguistas con un vallado de cinco defensores y apostó un pleno a un contragolpe que nunca llegó.

Quedó claro el propósito de no perder y difusa la respuesta a la pregunta del millón: ¿A que juega Talleres? Después del pitazo final de Fernando Echenique no hubo conformidad, pero tampoco reproches. La retirada de los parciales albiazules se pareció mucho a una marcha de silencio.

“Vamos a pelear hasta que podamos la Liga”, aseguró el DT albiazul. Más allá de que la Tabla Anual 2022 muestre a Talleres en el 28° y último puesto. A 17 puntos de distancia del “corte” de clasificación a los torneos de la Conmebol del próximo año, cuando quedan 33 unidades por jugar. A esta altura del partido, la obtención de la Copa Argentina asoma como la única chance concreta para seguir andando de Copas el próximo año.

CAIXINHA. "Estamos en deuda con los puntos que sumamos y me hago cargo. Siempre voy a ser el responsable", afirmó el DT albiazul. /// FOTO: CANAL SHOWSPORT

Más allá del análisis y las explicaciones del partido, PERFIL CÓRDOBA le consultó a Caixinha sobre los objetivos del equipo y su futuro personal.

-Hay dos datos objetivos, el primero es la tabla de posiciones y el segundo el enojo y la resignación de la gente. En este contexto, considera que la Copa Argentina puede marcar un punto de inflexión, no sólo para Talleres sino también para su trabajo en el club. Para uno y otro seguramente no será lo mismo la presencia o la ausencia en una competencia internacional.

-Yo me siento triste de no poder darle a la gente lo que quiere y merece, por el apoyo que siempre nos brinda. Tenemos la intención de mejorar, de ser más parecidos a los que fuimos en el segundo tiempo contra Racing, y vamos a trabajar para eso. Sabemos que estamos en deuda con los puntos. Me hago cargo de eso, siempre la responsabilidad va a ser mía. Y sobre la Copa Argentina, claramente marca un punto de inflexión. Es una gran oportunidad que tenemos y debemos asumirlo. Si queremos ganar trofeos, lograr algo que este club nunca pudo conseguir en su historia, tenemos que hacernos cargo. En mi caso siempre hago las cosas al ciento por ciento, estoy en esto para ganar y no me da lo mismo lograrlo o no lograrlo.

MANO A MANO. Catalán y Hauche disputan la pelota. Talleres y Racing no se sacaron ventajas en el marcador. El equipo cordobés suma tres empates consecutivos y cuatro fechas sin ganar. /// FOTO: PRENSA RACING CLUB

Síntesis del partido

Talleres (1): Guido Herrera; Julio Buffarini, Matías Catalán, Julián Malatini y Enzo Díaz; Alan Franco y Rodrigo Villagra; Francisco Pizzini, Rodrigo Garro y Matías Godoy; Diego Valoyes. DT: Pedro Caixinha.

Racing Club (1): Gabriel Arias; Facundo Mura, Jonathan Galván, Lucas Orban y Eugenio Mena; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Nicolás Oroz, Enzo Copetti y Gabriel Hauche. DT: Fernando Gago.

Goles: PT, 36m Alcaraz (RC). ST, 5m Valoyes (T), de penal.

Cambios: ST, inicio, Diego Ortegoza por Pizzini (T); 22m Gonzalo Piovi por Mena (RC) y Maximiliano Romero por Hauche (RC); 23m Christian Oliva por Villagra (T); 27m Gastón Benavídez por Godoy (T); 34m Edwin Cardona por Oroz (RC); 35m Leonel Miranda por Alcaraz (RC); 37m Santiago Toloza por Franco (T); 41m Román Fernández por Gómez (RC).

Amonestados: Díaz, Garro, Malatini, Catalán (T); Galván (RC).

Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Fernando Echenique.