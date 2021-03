Un Cacho del PSG

Ramón “Cacho” Heredia brilló en San Lorenzo y Atlético de Madrid en la década del ’70 y fue el primer argentino que jugó en Paris Saint Germain, cuando ese equipo aún no era la potencia del fútbol francés y europeo que acaba de marginar de la Champions League al Barcelona de Lionel Messi.

Nacido en Cruz del Eje hace siete décadas (el expresidente Arturo Illia atendió el parto de su madre), Heredia fue contemporáneo de Carlos Bianchi en el club galo. Entre ambos abrieron el camino a otros 14 compatriotas que vestirían la camiseta azul, roja y blanca: Marcelo Gallardo, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín, Mauricio Pochettino (actual DT del equipo), Gabriel Calderón, Omar Da Fonseca, Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Mauro Icardi, Leandro Paredes y los también cordobeses Osvaldo Ardiles, Martín Cardetti y Javier Pastore.

“El club no era lo que es ahora. Hoy le sobra dinero y puede llevar al futbolista que quiera”, afirma Heredia al recordar su paso por el PSG entre 1977 y 1979.

“Mi ida a Francia fue para no tener problemas con Luis Aragonés, el DT del Atlético de Madrid. Yo hacía la dupla central con el brasileño Luis Pereira y el Mister, con quien habíamos sido compañeros, me ponía en el mediocampo. `No quiero hacerte daño’, le dije. Y me fui. Me querían de Barcelona y Valencia, pero no me iban a vender a otro club español”, cuenta el cordobés.

EL EXILIO DE "CACHO". Heredia vistió la camiseta del PSG entre 1977 y 1979. "Me fui a Francia para no tener problemas con Luis Aragonés, el DT del Atlético de Madrid", recuerda,

“En aquellos tiempos el PSG era un equipo regular. Si ganaba, se tomaba champán; si perdía, se seguía tomando champán. ¡Carlos, esto tiene menos savia que una lombriz!”, le dije un día a Bianchi. Yo estaba acostumbrado a otra cosa en España”, rememora Heredia.

“A eso se sumó que en Francia nevaba mucho y que cada vez me costaba más jugar con un tobillo lesionado. Se lo dije al presidente del club, que era el diseñador de ropas Daniel Hechter, y me dejó ir luego del segundo año. Me ofrecieron jugar en Inglaterra y en Rosario Central, pero me retiré a los 29 años”, completa.

“Colchonero” de ley

Heredia es considerado una leyenda del Atlético de Madrid, donde ganó una Liga, una Copa del Rey y una Copa Intercontinental entre 1973 y 1977. Tanto es así que su nombre es mencionado en el Himno del Centenario del club “colchonero”, que Joaquín Sabina compuso en 2003.

“Es un club muy popular. Aquí el trabajador es hincha del ‘Aleti’y el que tiene billetera lo sigue al Real Madrid”, le dice a PERFIL CÓRDOBA desde la capital española. Y se emociona al recordar cuando el holandés Johan Cruyff le pidió su camiseta tras un 2-1 al Barsa: “Esa vez me salieron todas”.

También fue DT del rojiblanco y actualmente integra la secretaría técnica de la entidad: “Hoy pinchas con el ordenador y sabes todo, es más fácil no equivocarse. También viajó con los dirigentes para distintas actividades. Soy como un embajador”.

Al hablar del presente del Atlético, líder de la liga y en competencia en la Champions, destaca al delantero uruguayo Luis Suárez: “Es un ejemplo de jugador y de persona, y se adaptó muy bien”. También el trabajo del DT Diego Simeone, del presidente Enrique Cerezo y de Miguel Ángel Gil Marín, principal accionista del club: “Están compinchados y entre todos han hecho crecer mucho a la institución”.

DEBUT. La primera alineación que el cordobés Heredia (el primero de arriba) integró en el PSG: el 9/9/1977 vs. Rouen (3-1) por la Copa Francia.

De Diez

Heredia integró el seleccionado argentino en el Mundial de Alemania ’74. Jugó seis partidos, convirtió un gol y vistió la camiseta número “10”. “Me tocó por orden alfabético”, aclara sobre su pertenencia al selecto grupo que integran Antonio Rattín, Mario Kempes, Diego Maradona, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme y Lionel Messi. “Teníamos tres entrenadores (Cap, Rodríguez y Varacka) y cada uno nos pedía una cosa distinta. Un desorden total. Holanda nos ganó 4-0 pero nos pudo haber hecho 40 goles”, recuerda.

“A Maradona lo respeto, fue el más grande, pero Messi tiene algo que no tienen los demás”, enfatiza. Y sobre el futuro de “la Pulga”, al que muchos vinculan con el PSG, Heredia sostiene: “A Messi no lo veo jugando en Francia. Para él su familia es todo y su familia está muy arraigada en Barcelona. Además no tiene necesidad de dinero, ya ha hecho mucho. Y le ha hecho ganar una fortuna a su club, a eso también hay que decirlo”.

MUNDIALISTA. Heredia integró el seleccionado argentino en Alemania '74. Jugó los seis partidos y convirtió un gol en el debut ante Polonia.

Dos cruzdelejeños y un Virrey

Ramón Heredia fue compañero del “Virrey” Bianchi en el PSG y también compartió esa etapa de su carrera con otro cruzdelejeño: el cantante Jairo. “Mario es un gran muchacho. Su primera Navidad en Francia la pasó en mi casa”, recuerda “Cacho”.

El propio músico le cuenta aquella experiencia a PERFIL CÓRDOBA: “Yo vivía a tres cuadras del Camp des Loges, el centro de entrenamiento del PSG. Iba a correr al bosque y me metía al club a jugar un fulbito luego de las prácticas. El contacto se dio porque el principal sponsor de la institución era la radio más importante de Francia, y además yo era conocido del presidente y del entrenador”.

JAIRO Y BIANCHI. El cantante y el exitoso DT coincidieron con Heredia en el PSG de los ’70. "Con los dos somos muy amigos", cuenta "Cacho".

“Siempre me gustó la pelota. Era mediocampista y en Francia integraba un equipo de artistas que jugaba los preliminares con los veteranos de los clubes. Ahí estaba Jannick Noha, el tenista”, cuenta Jairo, confeso hincha de Instituto. “De chico vivía en Cruz del Eje pero iba seguido a Córdoba y paraba cerca de la cancha de la Gloria, así que me iba a verlo. Entraba de zampado. Saltaba las tapias, me escondía y esperaba que empezara el partido”, recuerda.

El cantante sitúa la referencia “en los años 60 y poco”: “Todavía no existían los Nacionales. Instituto tenía a Aldo Carassai; a Rosendo Álvarez, que era de Cruz del Eje; estaba (Hugo) Trucchia al arco… ¡Un equipazo!”.