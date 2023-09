Un cordobés en el Inter Miami

“Que mi camino se haya cruzado con el de Messi es una de las bendiciones más grandes que me ha dado Dios”. La frase tiene la firma de Ángel Guillermo Hoyos y corresponde a una entrevista que el entrenador cordobés le concedió hace tres años a la cadena televisiva TNT Sports.

Por entonces, Hoyos dirigía a Aldosivi de Mar del Plata y Messi transitaba su decimosexta y penúltima temporada en la primera del Barcelona de España.

En aquel momento, ninguno de los dos imaginaba que el fútbol volvería a reencontrarlos más temprano que tarde y después de varias vueltas de pelota. Una sorpresiva escala por el PSG de Francia y la obtención de la añorada Copa del Mundo con la Selección Argentina, en el caso del ‘10’; diecisiete experiencias con el buzo en siete países diferentes, incluidos dos pasos por Talleres, el club donde brilló como jugador, por el lado del DT.

La relación que ambos forjaron hace dos décadas en Catalunya (“silenciosa, tranquila y de un sentimiento muy puro”, según la descripción de Hoyos) se mantenía vigente y se sostenía a través de frecuentes mensajitos telefónicos o espaciados encuentros, como un evento promocional que compartieron en Córdoba a fines de 2005 o el casamiento de ‘la Pulga’ en Rosario, a mediados de 2017.

Hasta que el futbolista decidió sugerir el nombre de su exentrenador a David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas, los dueños del Inter Miami, para sumarlo a la estructura formativa del club sensación de la Major League Soccer (MLS).

“El día que conocí a Leo me di cuenta de que era distinto” (Ángel Guillermo Hoyos)

“Leo nunca se olvidó de mi viejo y seguro estaba esperando este momento para plantearle este proyecto tan lindo”, le dijo a PERFIL CÓRDOBA Guillermo ‘Bochy’ Hoyos, hijo del director técnico y excompañero de Messi en sus tiempos de futbolista juvenil.

“Ya firmamos contrato con Inter Miami y en breve vamos a empezar a trabajar en el club”, añadió. Por estas horas, Ángel Guillermo Hoyos espera en su residencia española de Lloret de Mar la visa de trabajo que le permita ingresar a Estados Unidos.

DIVISIÓN MIAMI. Messi, entre los hermanos José y Jorge Mas y David Beckham, los dueños de la franquicia Inter Miami que compite en la MLS. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Barcelona B

Los caminos de Hoyos y Messi coincidieron por primera vez en 2003, cuando ‘la Pulga’ todavía era ‘el Enano’ de la categoría ’87 del club catalán y al villamariense, un trotamundos del fútbol, le tocó tenerlo entre sus dirigidos.

“El día que conocí a Leo me di cuenta de que era distinto. La verdad es que lo disfruté poco, porque enseguida se lo llevaron a las categorías mayores y al año siguiente debutó en Primera con Frank Rijkaard como entrenador”, sostiene cuando de consultan sobre su ilustre exdirigido.

Por decisión del cordobés, el referente del seleccionado campeón del mundo en Qatar lució por primera vez un brazalete de capitán. “Fue una forma de ayudarlo para que se consolidara como referente de grupo”, supo explicar.

“Estoy orgulloso de que Guillermo sea mi padrino futbolístico” (Lionel Messi)

En un artículo reciente, el periodista Leonardo Mindez, subdirector de Infobae América, recordó algo que Hoyos le dijo de Messi, cuando siendo pasante del diario La Vanguardia lo enviaron a hacer una nota sobre ‘un chaval argentino que juega en el Barca y que dicen que es la hostia’: “Leo tiene cosas que sólo le vi hacer a Diego. Ojalá pueda jugar pronto en el primer equipo del Barcelona y lo puedan disfrutar los argentinos en la Selección. Tiene arte y magia para escribir muchas páginas en la historia del fútbol”. Aquel informe salió a luz con el título ‘Maradona en la Masía’.

“Guillermo me ayudó muchísimo desde que llegue al Barça. En todo momento estuvo conmigo. Me enseñó cosas y me llevó a estar donde estoy. Estoy agradecido que sea mi padrino futbolístico”, declaró Messi años atrás.

UN VÍNCULO DE DOS DÉCADAS. Messi y Hoyos se conocieron en 2003 en Barcelona. El 30 de junio de 2017 coincidieron en el casamiento de ‘Leo’. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Otra vez juntos

Cuando Hoyos se marchó del Barcelona, en junio de 2005, Messi sumaba tres partidos y un gol en el primer equipo del club azulgrana, y se preparaba para jugar el Mundial Sub 20 en Países Bajos con el representativo de la AFA.

El legajo actualizado de ‘la Pulga’ da cuenta de su paso por el Barsa con 778 encuentros en 17 temporadas, 672 anotaciones y 35 títulos; y de un recorrido en la Albiceleste de 176 capítulos, con 104 tantos y seis vueltas olímpicas.

Al poco tiempo, el villamariense inició su camino como DT de mayores en Aris Salónica. “Hace tres meses que llegamos y estamos sorprendidos por la repercusión que tiene nuestro trabajo. Hasta salí en Playboy, y eso que no soy David Beckham”, dijo alguna vez hablando de aquella experiencia, sin sospechar que con el tiempo coincidiría con el exmediocampista inglés.

Siguió su carrera en otros cuatro equipos de Grecia (Atrómitos, PAS Giannina, Panserraikos e Iraklis Thessaloniki), Anorthosis Famagusta de Chipre, Bolivia (Bolívar, Oriente Petrolero y Selección), Once Caldas de Colombia, Universidad de Chile y Atlas de México. En Argentina, además de estar en el banco de Aldosivi, tuvo dos pasos por Talleres, en 2014 y 2022.

En su primera etapa en barrio Jardín, dirigió 21 partidos en el Torneo Argentino A. El año pasado, estuvo al frente de la ‘T’ durante seis encuentros oficiales y tres amistosos, con un solo triunfo por penales, frente a Belgrano.