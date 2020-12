Un partido aparte para Fragapane

Franco Fragapane se sumó a las divisiones inferiores de Boca cuando tan sólo tenía 12 años. Desde su Mendoza natal llegó siendo un niño, vivió en la pensión, fue una de las grandes promesas y se fue con 20 años sin haber podido sumar muchos minutos en el primer equipo, aunque en su palmarés está el haber sido campeón de la Copa Argentina de 2012.

Actualmente el delantero, que también tuvo pasos destacados por Arsenal y Unión, es uno de las piezas claves del Talleres de Alexander Medina que esta noche, desde las 21.25, se jugará en el Mario Kempes ante Boca la clasificación a la Fase Campeonato de la Copa Maradona.

Por estas razones el juego cobra un doble valor especial para Fragapane, que en diálogo con PERFIL Córdoba, afirmó: “Fue un golpe duro lo que pasó con Lanús. Era un partido que lo teníamos que empatar porque clasificábamos, pero se nos dio vuelta todo. El fútbol es así. Hoy nos pone a prueba para ver para qué estamos. Es un lindo partido el que se viene con Boca y dependemos sólo de nosotros”.

- ¿Qué significó, o significa, Boca en tu vida?

- Todo. Porque me llevó de chico, me dio educación, fútbol, plata, me dio todo. Yo estoy muy agradecido a Boca; y por eso soy hincha de Boca. En un momento duro para mí me abrió las puertas y me dio todo.

- ¿Momento duro?

- En un momento yo me lesioné, me fracturé peroné y ligamento de tobillo y Boca estuvo ahí apoyándome y dándome los mejores médicos para que yo me recuperé bien. Se portaron muy bien.

- ¿Cuánto tiempo estuviste en ese club?

- Estuve desde los 12 años hasta los 20 años. Viví mucho tiempo en la pensión, donde dejé mucha gente que quiero, amigos, los que trabajan ahí, son familia para mí.

- ¿Compartiste pensión con algunos de tus compañeros de Talleres?

- Sí, compartí con Komar y Pochettino. Ellos llegaron después, yo en esa época era jefe de la pensión casi- se ríe-, porque hacía mucho que estaba ahí. También Cubitas, pero él no vivió en la pensión, pero estaba cerca.

- ¿Qué valor le das el haberte reencontrado con ellos ya en Primera?

- Muy lindo. Estamos en un club muy ordenado, estoy muy contento de estar en Talleres.

- ¿Qué análisis haces de tu paso por Brasil?

- Normal. No tuve muchos minutos, no me dieron confianza. Me llamaron, me jodieron tanto en plena pandemia y después llegar y que no te pongan es jodido. Los minutos que jugué los hice bien, pero esto es así. El fútbol tiene altibajos, no hay que bajonearse y seguir. Me jodió la situación, pero es normal, vas conociendo a la gente, cómo trabajan y cómo te tratan.

La lección del Diego

En la previa a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Franco Fragapane fue sparring de la Selección nacional que tenía a Diego Armando Maradona como entrenador y Lionel Messi como figura. A propósito del fallecimiento del “Diez” el delantero de Talleres se expresó: “El Diego significó mucho. Nuca más vamos a volver a ver algo parecido”. Y aprovechó la remembranza para contar una anécdota de esa época como sparring. “Fue muy linda esa época. Maradona nos enseñaba mucho. Me acuerdo una vez había terminado el entrenamiento y nos quedamos algunos pateando tiros libros. Y él vino, se nos acercó. Y nos dice: ¡tanto les cuesta patear así!. En el arco estaba Chiquito Romero. Diego estaba frío, pero pateó y la clavó al ángulo. Nos quedamos mirándolo diciendo es mentira lo que acabamos de ver. ‘Hay que pegarle con cariño y con amor’, nos dijo y la volvió a clavar al ángulo. No querías patear más después de verlo a él, te daba una vergüenza”.

Talleres y un partido decisivo

Talleres se medirá esta noche, desde las 21.15, ante Boca en el estadio Mario Kempes cerrando la Zona 4 de la Copa Diego Maradona. La derrota sobre el final de la fecha pasada ante Lanús provoca que el elenco que conduce Alexander Medina este obligado a un triunfo para no depender de nadie. A la misma hora, para que no haya suspicacias, Lanús se medirá ante Newell’s en Rosario.

LAS CHANCES DE TALLERES

* Ganando clasifica.

* Empatando necesita que Lanús no gane.

* Perdiendo necesita que Lanús no gane y superarlo en diferencia de goles (+2 a -1).

TABLA DE POSICIONES