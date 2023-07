Una chica de 15 años murió tras ser atacada por dos dogos en Córdoba

Una adolescente, de 15 años de edad, murió tras ser atacada por dos dogos en la vía pública en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba.

El trágico episodio ocurrió el domingo al mediodía en calle Bucarest al 4.800, cuando los animales se escaparon de una vivienda, y atacaron a la joven que caminaba por el sector, y a dos hombres que quisieron ayudarla.

Después los dogos entraron en otra casa. Uno de sus moradores tomó un cuchillo y mató a puñaladas a los dos perros.

La chica, de 15 años, resultó heridas en la cabeza y en el cuello por lo que fue derivada por una ambulancia del servicio de emergencias hasta el Hospital de Urgencias, donde falleció en la madrugada del lunes.

Testimonios

“Dejaron mal cerrado el portón. No es como ellos dicen que quisieron entrar a robar. Salieron y atacaron a la nena, la agarraron de la cabeza. Saltó un hombre de la vuelta, no sé si era el hijo o amigo de él, a querer intentar sacar a la chica de la boca del animal. Y el animal se volvió, a uno le agarró la cara y le hicieron cinco puntos y al otro le mordió la mano”, relató uno de los vecinos del barrio.

El hombre precisó que el ataque a la joven duró “entre 5 y 10 minutos”. “Venía por la calle, porque ella venía a la placita. Estaba solita. El día anterior vino porque le dieron de comer, ella volvió. Tuvo la mala suerte de que se soltaran los perros”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.



Además consideró que “el animal no tiene la culpa”. “Lo que pasa es que ellos los trajeron del campo y son animales que están entrenados para pelear con jabalíes y con los pumas. Desde chiquito ya eran así. Casi agarraron a la mitad de la cuadra. Cuatro meses atrás, a mí me quisieron agarrar del cuello”, explicó el vecino.



También aseguró que "son más de cinco denuncias" las que tienen los propietarios de los perros. “Cuando sueltan a la nena, se quisieron meter en la casa del frente que no lo lograron. Ahí se vinieron para este lado. A media cuadra había unos nenes jugando. Salieron unos perros míos, los torearon y se volvieron para adentro de mi casa. Buscan entrar a mi casa. Agarraron a los cuscos. Mi hermano tuvo que tomar la decisión de sacrificarlos porque estaban descontrolados", concluyó.













Noticia en desarrollo